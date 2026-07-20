我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

AVA成立20周年 歌劇原野明年啟動

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女高音Jessica Sandidge特別用中文演唱歌劇《原野》選段《我的虎子哥...
女高音Jessica Sandidge特別用中文演唱歌劇《原野》選段《我的虎子哥》。（記者張宏╱攝影）

美國主流非營利歌劇機構Angels Vocal Art（AVA）日前在巴沙迪那舉辦成立20周年紀念暨中文歌劇《原野》（The Savage Land）製作籌款音樂會，來自藝術和教育等各界人士齊聚一堂。大家一起在美妙歌聲中感受歌劇魅力，同時期待明年中國經典歌劇《原野》能在南加上演。

音樂會現場聚集不少華人歌劇愛好者，活躍於國際舞台的女高音Jessica Sandidge演唱普契尼、莫札特、威爾第等多首歌劇經典曲目，她還特別用中文演唱歌劇《原野》選段《我的虎子哥》，而華人男高音李振濤也帶來經典歌劇作品，展現中西歌劇藝術的交流與融合。

AVA藝術總監暨鋼琴家Kristof Van Grysperre表示，傳奇義大利男高音Carlo Bergonzi20年前在巴沙迪那舉辦大師班，多年來他們持續推出歌劇、音樂會與大師班，同時建立青年藝術家培育計畫，為歌唱家、合作鋼琴家、歌劇指揮及聲樂指導提供專業訓練與舞台實踐機會，並積極推動跨國藝術交流。

AVA理事會成員黎美玲和藝術項目策畫人Ange楊兩人表示，明年會啟動歌劇《原野》的國際製作計畫，集結歐美導演、指揮、舞台設計及製作人才，攜手中西方藝術家合作，以國際化藝術語言重新詮釋這部中國經典歌劇，讓中國故事走向世界舞台。且同步規劃拍攝製作紀錄片及歌劇影像，為中國歌劇國際化留下珍貴影像紀錄。

AVA顧問委員會中方顧問徐佰生也是加州愛樂藝術團團長，他表示，歌劇不只是表演藝術，更是連結文化、教育與人群的重要橋樑。希望透過《原野》國際製作，促進不同文化間更深入交流，讓更多國際觀眾認識中國歌劇。

李振濤曾在歌劇《原野》扮演焦大興，他希望明年繼續扮演這個角色。他說，《原野》是一部藝術水準非常高的經典歌劇作品，這個人物的音樂十分優美且具有強烈戲劇衝突。

AVA顧問委員會中方顧問徐佰生。（記者張宏╱攝影）
AVA顧問委員會中方顧問徐佰生。（記者張宏╱攝影）

華人男高音李振濤帶來經典歌劇作品，展現中西歌劇藝術的交流與融合。（記者張宏╱攝影...
華人男高音李振濤帶來經典歌劇作品，展現中西歌劇藝術的交流與融合。（記者張宏╱攝影）

AVA理事會成員黎美玲（左）和藝術項目策畫人，鋼琴家Ange楊。（記者張宏╱攝影...
AVA理事會成員黎美玲（左）和藝術項目策畫人，鋼琴家Ange楊。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • AVA藉由20周年紀念暨籌款音樂會凝聚支持者，也為明年啟動歌劇《原野》國際製作募集資源，展現其持續推動歌劇、教育與跨國合作的長期方向。

  • 女高音Jessica Sandidge演唱普契尼、莫札特與威爾第等經典，並以中文演唱《原野》選段〈我的虎子哥〉；華人男高音李振濤也登台，凸顯中西歌劇交流。

  • 計畫將集結歐美導演、指揮、舞台設計與製作人才，攜手中西方藝術家重新詮釋《原野》，並同步拍攝紀錄片與歌劇影像，讓中國故事走向國際舞台。

南加 義大利 華人

上一則

幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

下一則

加大教授：快速回應雇主訊息 有助求職成功

延伸閱讀

愛看電影

愛看電影
覺行基金會聖瑪利諾音畫展 跨域文化交流

覺行基金會聖瑪利諾音畫展 跨域文化交流
南加中國國樂團 8月1日「馬鳴仲夏．名家名曲」公演

南加中國國樂團 8月1日「馬鳴仲夏．名家名曲」公演
卡內基青年爵士樂團8/4登SFJAZZ 演出華裔新星改編作品

卡內基青年爵士樂團8/4登SFJAZZ 演出華裔新星改編作品
島嶼之聲講座音樂會 7/24華府季風書園舉行

島嶼之聲講座音樂會 7/24華府季風書園舉行
舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚