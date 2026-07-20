AVA成立20周年 歌劇原野明年啟動

女高音Jessica Sandidge特別用中文演唱歌劇《原野》選段《我的虎子哥》。（記者張宏╱攝影）

美國主流非營利歌劇機構Angels Vocal Art（AVA）日前在巴沙迪那舉辦成立20周年紀念暨中文歌劇《原野》（The Savage Land）製作籌款音樂會，來自藝術和教育等各界人士齊聚一堂。大家一起在美妙歌聲中感受歌劇魅力，同時期待明年中國經典歌劇《原野》能在南加 上演。

音樂會現場聚集不少華人 歌劇愛好者，活躍於國際舞台的女高音Jessica Sandidge演唱普契尼、莫札特、威爾第等多首歌劇經典曲目，她還特別用中文演唱歌劇《原野》選段《我的虎子哥》，而華人男高音李振濤也帶來經典歌劇作品，展現中西歌劇藝術的交流與融合。

AVA藝術總監暨鋼琴家Kristof Van Grysperre表示，傳奇義大利 男高音Carlo Bergonzi20年前在巴沙迪那舉辦大師班，多年來他們持續推出歌劇、音樂會與大師班，同時建立青年藝術家培育計畫，為歌唱家、合作鋼琴家、歌劇指揮及聲樂指導提供專業訓練與舞台實踐機會，並積極推動跨國藝術交流。

AVA理事會成員黎美玲和藝術項目策畫人Ange楊兩人表示，明年會啟動歌劇《原野》的國際製作計畫，集結歐美導演、指揮、舞台設計及製作人才，攜手中西方藝術家合作，以國際化藝術語言重新詮釋這部中國經典歌劇，讓中國故事走向世界舞台。且同步規劃拍攝製作紀錄片及歌劇影像，為中國歌劇國際化留下珍貴影像紀錄。

AVA顧問委員會中方顧問徐佰生也是加州愛樂藝術團團長，他表示，歌劇不只是表演藝術，更是連結文化、教育與人群的重要橋樑。希望透過《原野》國際製作，促進不同文化間更深入交流，讓更多國際觀眾認識中國歌劇。

李振濤曾在歌劇《原野》扮演焦大興，他希望明年繼續扮演這個角色。他說，《原野》是一部藝術水準非常高的經典歌劇作品，這個人物的音樂十分優美且具有強烈戲劇衝突。

AVA顧問委員會中方顧問徐佰生。（記者張宏╱攝影）

華人男高音李振濤帶來經典歌劇作品，展現中西歌劇藝術的交流與融合。（記者張宏╱攝影）

AVA理事會成員黎美玲（左）和藝術項目策畫人，鋼琴家Ange楊。（記者張宏╱攝影）