AVA成立20周年 歌劇原野明年啟動
美國主流非營利歌劇機構Angels Vocal Art（AVA）日前在巴沙迪那舉辦成立20周年紀念暨中文歌劇《原野》（The Savage Land）製作籌款音樂會，來自藝術和教育等各界人士齊聚一堂。大家一起在美妙歌聲中感受歌劇魅力，同時期待明年中國經典歌劇《原野》能在南加上演。
音樂會現場聚集不少華人歌劇愛好者，活躍於國際舞台的女高音Jessica Sandidge演唱普契尼、莫札特、威爾第等多首歌劇經典曲目，她還特別用中文演唱歌劇《原野》選段《我的虎子哥》，而華人男高音李振濤也帶來經典歌劇作品，展現中西歌劇藝術的交流與融合。
AVA藝術總監暨鋼琴家Kristof Van Grysperre表示，傳奇義大利男高音Carlo Bergonzi20年前在巴沙迪那舉辦大師班，多年來他們持續推出歌劇、音樂會與大師班，同時建立青年藝術家培育計畫，為歌唱家、合作鋼琴家、歌劇指揮及聲樂指導提供專業訓練與舞台實踐機會，並積極推動跨國藝術交流。
AVA理事會成員黎美玲和藝術項目策畫人Ange楊兩人表示，明年會啟動歌劇《原野》的國際製作計畫，集結歐美導演、指揮、舞台設計及製作人才，攜手中西方藝術家合作，以國際化藝術語言重新詮釋這部中國經典歌劇，讓中國故事走向世界舞台。且同步規劃拍攝製作紀錄片及歌劇影像，為中國歌劇國際化留下珍貴影像紀錄。
AVA顧問委員會中方顧問徐佰生也是加州愛樂藝術團團長，他表示，歌劇不只是表演藝術，更是連結文化、教育與人群的重要橋樑。希望透過《原野》國際製作，促進不同文化間更深入交流，讓更多國際觀眾認識中國歌劇。
李振濤曾在歌劇《原野》扮演焦大興，他希望明年繼續扮演這個角色。他說，《原野》是一部藝術水準非常高的經典歌劇作品，這個人物的音樂十分優美且具有強烈戲劇衝突。
AVA藉由20周年紀念暨籌款音樂會凝聚支持者，也為明年啟動歌劇《原野》國際製作募集資源，展現其持續推動歌劇、教育與跨國合作的長期方向。 女高音Jessica Sandidge演唱普契尼、莫札特與威爾第等經典，並以中文演唱《原野》選段〈我的虎子哥〉；華人男高音李振濤也登台，凸顯中西歌劇交流。 計畫將集結歐美導演、指揮、舞台設計與製作人才，攜手中西方藝術家重新詮釋《原野》，並同步拍攝紀錄片與歌劇影像，讓中國故事走向國際舞台。
精華 FAQ
AVA藉由20周年紀念暨籌款音樂會凝聚支持者，也為明年啟動歌劇《原野》國際製作募集資源，展現其持續推動歌劇、教育與跨國合作的長期方向。
女高音Jessica Sandidge演唱普契尼、莫札特與威爾第等經典，並以中文演唱《原野》選段〈我的虎子哥〉；華人男高音李振濤也登台，凸顯中西歌劇交流。
計畫將集結歐美導演、指揮、舞台設計與製作人才，攜手中西方藝術家重新詮釋《原野》，並同步拍攝紀錄片與歌劇影像，讓中國故事走向國際舞台。
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