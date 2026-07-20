北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資

北美洲棕櫚泉台灣商會第11屆會長游蕙綾（左六）正式將會務交接予第12屆會長徐瑾（右六），並與第12屆新任理事團隊合影留念，共同迎接商會發展新里程碑。（北美洲棕櫚泉台灣商會）

北美棕櫚泉 台灣商會日前舉行2026年度會員大會，順利完成第12屆會長及理事改選，共選出13位新任理事，並一致推選徐瑾出任第12屆會長，帶領商會展開新階段發展。

會中除完成改選，也針對商會未來發展方向充分交換意見。新一屆理事團隊表示，將秉持「服務會員、促進交流、創新發展、連結世界」宗旨，持續提升會員服務品質，整合各界資源，打造更具影響力的國際商務交流平台。

徐瑾表示，未來商會將以AI科技、國際商務、健康醫療及會員服務四大主軸推動會務，規畫企業論壇、專業講座、產業交流及實務課程，協助會員掌握人工智慧於企業管理、數位行銷及營運效率等領域的應用，同時推廣智慧醫療、健康科技及長照產業，協助企業掌握市場趨勢、提升競爭力。

在台美經貿合作方面，商會將持續協助台灣企業拓展美國市場，推動台灣食品、農產品、生技產品及特色品牌進入美國主流零售與通路，提升台灣品牌在北美市場的能見度。此外，也將協助有意赴美投資的企業布局加州、亞利桑納州及德州，整合資源，提供完整投資與風險管理服務，促進台美雙向投資及跨產業合作。

徐瑾也感謝卸任會長游蕙綾任內對商會的貢獻。她表示，游蕙綾長期推動台美商業交流，積極協助台灣生技、中醫藥及科技企業赴美拓展合作，並促進農業技術交流及市場發展，展現商會資源共享與跨界合作精神。

徐瑾說，新一屆理事會將持續深化與政府機關、主流企業及國際市場的合作，結合AI科技、健康產業與國際商務資源，推動商會朝創新、多元及永續發展邁進，並持續扮演連結台灣與美國的重要商業橋樑。