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社區景觀植物躍南加活歷史地標 全美規模最大九重葛獲認證

記者啟鉻╱格蘭杜拉市報導
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南加州格蘭杜拉市有個很特別的活歷史地標，是一種植物，名為「九重葛」，不僅是加州官...
南加州格蘭杜拉市有個很特別的活歷史地標，是一種植物，名為「九重葛」，不僅是加州官方認證的第912號歷史地標，還被列入美國國家史蹟名錄。（記者啟鉻╱攝影）

談起歷史地標，人們常會想到歷史建築或一個地區有紀念意義的固定標誌。南加格蘭杜拉市（Glendora）有個很特別的活歷史地標，是一種名為「九重葛」（Bougainvillea）的植物，華人通常叫它「三角梅」。不僅是加州官方認證的第912號歷史地標，還被列入美國國家史蹟名錄。

這個活歷史地標位於市區Bennett大道和Minnesota大道交界處，被公認為全美國規模最大的九重葛景觀，花朵盛開時，美麗壯觀的桃紅色、紫紅色花海，沿著街道延伸約1200英尺。大片高聳茂密的九重葛植物旁有一座標誌牌記載它的由來，1901年由當地的早期柑橘種植商漢林斯夫婦（R. H. Hamlins）種下。當時的南加州到處都是柑橘園，農夫們很喜歡在果園四周種植九重葛作為天然圍牆。

據資料記載，20世紀初期，南加州開發商為吸引外地人搬來定居或旅遊，會把「棕櫚樹加上盛開的九重葛」拍成明信片，在全美範圍宣傳加州是一個「美麗四季如春的人間天堂」。因此，這棵九重葛成了加州黃金時代的重要歷史象徵。

這些九重葛藤蔓非常強壯，它們緊緊包裹著20多棵90英尺高的華盛頓棕櫚樹往上攀爬。生長最鼎盛時期，藤蔓甚至能爬到70英尺的高空，底部的植物主幹直徑達到18到24英寸，像小樹幹一樣粗壯。在九重葛的下方，還有一面建於1912年的鵝卵石擋土牆。這面牆是用當時從聖蓋博河床運來的石頭手工砌成，目的是防止水土流失，它本身也是當地珍貴歷史遺跡。

如今活歷史地標「九重葛」群落周圍的柑橘園成了居民區，想必居民們也願意稱住宅為「花景房」。這片經歷逾百年的九重葛依然比較完好保留下來，且每年在盛夏和花期時會綻放滿街的燦爛花海，引來不少華人前來賞花。

由於人們喜歡九重葛，但在種植時卻認為不容易成活，根據The Press-Enterprise的植物專家提供建議，九重葛需要排水良好的土壤和充足的陽光才能長得好。如果種在陰暗處，會長得很虛弱。如果種在一直積水、潮濕的泥土裡，它則完全無法存活。雖然它可以長在山坡與河岸上，但它最喜歡的還是可以沿著籬笆或花架攀爬的環境。請記住，這是一種刺非常多的植物，同時，這也是一種需要很大生長空間的植物。

其中一棵九重葛盛開的樣子。（記者啟鉻╱攝影）
其中一棵九重葛盛開的樣子。（記者啟鉻╱攝影）

歷史地標內容介紹。（記者啟鉻╱攝影）
歷史地標內容介紹。（記者啟鉻╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為它不是建築或雕像，而是一處被官方認證的活歷史地標，既是加州第912號歷史地標，也列入美國國家史蹟名錄，具有文化與景觀雙重意義。

  • 它位於格蘭杜拉市Bennett大道與Minnesota大道交界處，被認為是全美最大九重葛景觀，花季時桃紅與紫紅花海沿街延伸約1200英尺。

  • 這批九重葛可追溯到1901年，由早期柑橘種植商種下，當年南加州常把棕櫚樹與盛開九重葛拍成明信片，宣傳加州是宜居又美麗的地方。

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