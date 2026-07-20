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北美紅樓夢學會 比佛利山多元文化節展魅力

洛杉磯訊
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北美紅樓夢學會參加比佛利山多元文化節，設立以中國古典文學名著「紅樓夢」為主題的展...
北美紅樓夢學會參加比佛利山多元文化節，設立以中國古典文學名著「紅樓夢」為主題的展位，透過書畫、剪紙及書法等傳統藝術形式，向各族裔民眾展現中華文化魅力。（戴維提供）

加州比佛利山日前舉辦第四屆多元文化節（Festival Beverly Hills），北美紅樓夢學會首次參與這項文化盛會，並設立以中國古典文學名著「紅樓夢」為主題的展位，透過書畫、剪紙及書法等傳統藝術，向各族裔民眾展現中華文化魅力，吸引眾多參與者駐足欣賞。

中國非物質文化遺產剪紙藝術家李范現場展示精湛技藝，只見一張紅紙、一把剪刀，在指尖翻飛之間，便化作一幅幅栩栩如生的作品，令觀眾讚嘆不已。畫家黃翎、麗娜則以「紅樓夢」人物畫作及傳統水墨作品，展現東方藝術獨有的詩意與神韻。多位書法界知名人士戴維、宋曉蓉、施綺姍、鄭珍華、鍾萍也現場揮毫，筆墨流轉之間，不僅書寫出漢字之美，更彰顯中華文化深厚而獨特的精神底蘊。

北美紅樓夢學會展位上的一件件藝術作品，為現場各族裔觀眾打開一扇認識中華文化的大門。活動當天，十餘學會會員從上午10時忙碌至下午5時，幾乎沒有片刻停歇。他們向民眾介紹「紅樓夢」的文學價值與文化內涵，分享學會成立的宗旨與願景，推廣閱讀活動，並耐心解答觀眾提出的各類中華文化相關問題。

加州 比佛利山

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