美華10年慶 首屆書藝展擔綱

首屆美國華人書展暨藝術展日前落幕，吸引近千與會者參與。（喻書琴提供）

作為美國華人 大會10周年慶典的重要活動，首屆美國華人書展暨藝術展日前落幕。為期三天的展覽吸引近千與會者參與，來自全美各地作家、藝術家及文化團體齊聚交流，其中大洛杉磯 地區的創作者表現亮眼，成為展場焦點。

美國華人大會特別設置書展與藝術展，透過文學、藝術與歷史，展現美國華人社群多元且豐富的文化面貌。展覽以「沙漠與繁花」為主題，象徵華人在美國從拓荒扎根到百花齊放的發展歷程。

北美華人周刊主編周宇主持 《美國華人故事：記憶、認同與社群的建構》文化論壇，五名新書作者分享創作理念與出版成果。焦凡介紹《美華史記》編纂歷程，記錄華人在美國的歷史與貢獻；強頌今透過《稻香加州》描寫早期鐵路華工的奮鬥；張西在《98封私人書信：賽珍珠鮮為人知的故事》中，重新詮釋賽珍珠的人文精神；喻書琴以《你可曾在洛杉磯遇見天使》刻畫當代移民女性互助故事；齊麗麗則分享自傳《Elected American: From Red China to Blue Maryland》，記錄華人女性參與公共事務的心路歷程。

這次書展和藝術展幕後主要推手周宇和喻書琴表示，從歷史到當代，每一本書都是華人故事的重要見證，期待透過書寫與分享，讓更多人認識美國華人的歷史、文化與世代傳承。

這次書展和藝術展幕後主要推手周宇（右）和喻書琴。（喻書琴提供）