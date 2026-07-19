世足小熊盲盒 華人設計師原創 打造美洲文化IP

粥粥在活動攤位展示以美洲各國為主題的世界盃小熊盲盒，吸引不少民眾駐足選購。（讀者提供）

世界盃足球賽19日決賽，關注度也升至最高點，賽事熱潮延伸至周邊商品市場。一款以美洲各國為主題的「世界盃小熊」盲盒近日在洛杉磯 上市，吸引不少消費者購買，甚至有外州民眾指定郵購。華人 設計師兼創辦人粥粥表示，這款小熊是美國公司原創IP系列，目前僅在洛杉磯販售，希望藉由設計傳遞美洲文化及民族融合的理念。

粥粥表示，選擇熊作為系列主角，靈感來自加州 州旗上的熊圖騰，不僅具代表性，也是深植人心的經典形象。她觀察到近年盲盒收藏風氣盛行，因此決定以盲盒形式推出系列商品，融入美洲各國文化特色，包括本屆世界盃主辦國美國、在加州深具影響力的墨西哥，以及曾奪得世界盃冠軍的巴西、阿根廷等；此外，由於西班牙語在美洲廣泛使用，也將西班牙納入系列設計，希望呈現美洲多元文化樣貌。

談到設計巧思，粥粥指出，每隻小熊皆以相同熊造型為基礎，但透過不同服飾、配件及語音設計，展現各國特色。其中，美國款特別推出紀念美國建國250周年版本，也是她最具代表性的作品之一，並設有3D列印自由女神像隱藏版。每隻小熊背後還附有一條友誼手鍊，收藏者可彼此交換，增添互動與收藏樂趣。

世界盃熱潮也帶動商品買氣。粥粥表示，賽事期間門市銷售表現亮眼，其中墨西哥款最受歡迎，經常有顧客指名購買。她分析，加州墨西哥裔人口眾多，加上世界盃話題持續發酵，使相關商品需求增加。購買族群以家庭客層為主，其次為足球迷，不少外州民眾得知消息後，也主動洽詢郵寄服務。

粥粥坦言，經營原創文創品牌最大的挑戰，仍是提升品牌能見度。她表示，目前美洲市場充斥許多來自亞洲的知名IP，雖然深受消費者喜愛，但她認為，美洲也應發展屬於自己的原創文化IP。她說，若世界盃熱度消退，不排除以接近成本價格出清部分商品，但也凸顯原創IP仍需長期投入與在地深耕。

對未來發展，粥粥表示，mokozoo將持續深耕美洲文化題材，下一步計畫開發南美市場相關系列商品，發掘更多在地文化元素。她表示，希望透過原創設計，讓更多人認識美洲各地文化，也期待吸引更多設計師及具銷售經驗的合作夥伴，共同拓展美洲原創IP市場。

粥粥在SoFi Stadium外展示美國主題世界盃小熊，希望透過原創設計推廣美洲文化。（讀者提供）

世界盃足球賽吸引各地球迷參與活動，不少民眾手持不同國家主題小熊，分享收藏樂趣。（讀者提供）

世界盃主題小熊在好萊塢大型足球裝置前展示，呼應世界盃足球賽熱潮。（讀者提供）

粥粥手持美國主題世界盃小熊，在世界盃獎盃裝置旁展示原創作品。（讀者提供）

世界盃小熊與阿根廷球星梅西壁畫同框，呼應世界盃足球賽主題。（讀者提供）

阿根廷主題世界盃小熊在梅西壁畫前展示，成為球迷拍照打卡的創意周邊。（讀者提供）