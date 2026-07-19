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高地市2歲童在家中找到一把搶 不慎走火喪命

記者啟鉻／綜合報導
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The Press-Enterprise報導，聖伯納汀諾縣高地市（Highland）近日發生家庭悲劇。一名年僅2歲的幼童在家中沙發縫隙發現一把槍，疑似不慎觸發扳機，中彈身亡。

事件發生於16日，地點位高地市Victoria Street 6900號街區的一處住宅。根據聖伯納汀諾縣警局發布的新聞稿，警方於當天下午約5時30分左右接獲兒童中彈報案，趕赴現場展開調查。

警方表示，男童在事發後被緊急送往醫院搶救，但最終傷重不治。初步調查顯示，男童當時取得一把藏在沙發兩個座墊之間的槍，並在接觸過程中導致走火，擊中自己受傷。警方指出，案發時男童20歲的母親Jamaria Cobb，以及52歲男友Armand Bright均在屋內，兩人皆為高地市居民。警局發言人Gloria Orejel表示，涉案槍枝為Armand Bright合法登記持有，而他並非男童的生父。

警方以涉嫌虐待兒童並導致重傷或死亡罪，逮捕Jamaria Cobb與Armand Bright。根據警局資料，兩人目前被關押在中央拘留中心，保釋金均定為135萬美元。

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