洛杉磯誤開這項停車罰單 5年收近百萬元

洛杉磯交通局過去五年間，共開出超過1萬2500張類似錯誤的街道清掃違規罰單。圖為LADOT執法人員在工作。（取自LADOT官網）

加州 郵報報導，LA Material公布報告發現，洛杉磯 市府向駕駛開立「街道清掃違規」（street sweeping violations）停車罰單，過去五年已收取近百萬美元，即使在沒有掃街的日子，執法者仍持續開罰，外界質疑市府執法不當。

LA Material指出，洛杉磯交通局過去五年間，共開出超過1萬2500張類似錯誤的街道清掃違規罰單，向毫不知情的市民收取約91萬美元。儘管許多社區並非每周安排掃街，但不少車輛仍在沒有掃街的日子，收到73美元罰單，彷彿清潔車當天有到場。

該報告主要對比洛市交通違規資料及市府公布的街道清掃時間與路線，再交叉分析開單地點與時間，找出報告所稱的「錯誤罰單（bad tickets）」。

報告指出，2021年洛市預算削減後，街道清掃服務也同步縮減，大多數地區從每周一次改為隔周清掃。然而，全市仍有數以千計的掃街禁停標誌，標示每周固定禁止停車時段。

一般而言，洛杉磯街道清潔車會固定輪替，分別於每月第一、第三，或第二、第四周執勤。按照所謂「非清掃周（off week）」規定，沒有安排街道清掃的那一周，駕駛人理論上不應收到街道清掃違規罰單。

該市交通局給洛杉磯時報的聲明指出，「交通局依照街道服務局（BSS）公布的清掃時間表執行勤務，當BSS取消或未安排清掃服務時，交通局不會開立相關罰單。」當局補充，雖然停車執法人員會收到每兩周更新一次的排班表與指定路線，但當排定的路線在並未事先知會的情況下被取消時，仍可能會出現開單與實際清掃不一致的情況，「交通局會定期辨識並取消誤開的罰單。」

市府也承諾會「主動撤銷所有誤開的掃街罰單」，若民眾已繳交罰款，交通局旗下「停車違規管理單位」將主動以郵寄方式通知當事人，提供申請退費相關程序。

但報告指出，交通局並未提供任何具體案例或統計數據，說明究竟有多少錯誤罰單被撤銷，或有多少民眾成功獲得退款。交通局稱，誤開罰單情況近年已有下降。以2025年來說，約2000張誤開的掃街罰單中，「絕大多數」已作廢。加州郵報向市府尋求回應，截至發稿仍未收到。