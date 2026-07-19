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華埠服務中心阿罕布拉健康博覽會 提供一站式健檢

記者王若然／阿罕布拉報導
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華埠服務中心阿罕布拉醫療中心18日舉辦社區健康博覽會，華埠服務中心董事會成員張志...
華埠服務中心阿罕布拉醫療中心18日舉辦社區健康博覽會，華埠服務中心董事會成員張志堅（左起）、執行長伍競群、營運長鄭嘉豪到場參與 。（記者王若然／攝影）

華埠服務中心（CSC）位於阿罕布拉的醫療中心18日舉辦社區健康博覽會。現場有近20攤位，為民眾提供免費全身健康檢查。恰逢開學之際，華埠服務中心送出約300個書包和開學用品，讓民眾滿載而歸。

華埠服務中心（Chinatown Service Center，CSC）位於阿罕...
華埠服務中心（Chinatown Service Center，CSC）位於阿罕布拉的醫療中心18日舉辦盛大的社區健康博覽會。（記者王若然／攝影）

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）介紹，這是阿罕布拉醫療中心2024年底成立後，第二次舉辦健康博覽會。雖然醫療中心剛建成使用，很多東西需要歸位、布置，但他們希望盡可能每年舉辦一次，表達保持身體健康的理念。

當天的健康博覽會吸引大批民眾參加。（記者王若然／攝影）
當天的健康博覽會吸引大批民眾參加。（記者王若然／攝影）

當天提供的免費服務包括口腔、視力檢查，腎臟、肝臟檢查，足踝檢查。民眾還可以通過抽血篩檢B型、C型肝炎，向營養師諮詢飲食習慣，觀看、學習心肺復甦技巧。當天還請到加州肝臟研究中心到場為民眾進行纖維掃描脂肪肝篩檢。伍競群說，肝臟對人體很重要，一些肝臟疾病如肝硬化和脂肪肝都是慢性病，平日很難察覺，要做掃描才看得出。

其他到場的機構還包括：ACE藥局、加聯泰平醫療網、美國心臟協會、生物科技公司安進（Amgen）、吉立德科學（Gilead Sciences）、 玫瑰崗紀念公園等。

華埠服務中心營運長鄭嘉豪（Jack Cheng）介紹，這場活動為民眾提供免費的一站式體檢服務，也讓民眾知道哪裡有健康服務。他說，日常生活中，有時因為忙碌，很多人放棄每年體檢，該活動就是提醒民眾體檢的重要性，以及便利的一站式全身免費體檢服務。

現場還發放書包、文具用品給小朋友。（記者王若然／攝影）
現場還發放書包、文具用品給小朋友。（記者王若然／攝影）

此外，每個攤位的廠商都準備小禮品、購物袋送給民眾，現場還有星巴克提供免費咖啡。

華埠服務中心醫療團隊經過六年籌備，在阿罕布拉打造的全新醫療中心暨長者綜合日間照護中心，為社區帶來一站式的醫療與長者照護服務。該中心占地4萬3000平方英尺，提供家庭醫科、牙科、驗光科、小兒科、心理諮商及社會服務等完整醫療服務。此外，醫療中心更將拓展皮膚科、眼科等專科服務，致力打造全面、專業的社區醫療網絡。

精華 FAQ

  • 活動集結近20個攤位，提供口腔、視力、腎臟、肝臟與足踝檢查，也可抽血篩檢B型、C型肝炎，並有營養諮詢與心肺復甦教學。

  • 華埠服務中心希望在新落成的阿罕布拉醫療中心推廣健康理念，提醒民眾定期健檢的重要性，並讓社區了解可就近使用的一站式免費醫療服務。

  • 該中心占地4萬3000平方英尺，已提供家庭醫科、牙科、驗光科、小兒科、心理諮商與社會服務，未來還將擴充皮膚科、眼科等專科。

阿罕布拉 華埠 華埠服務中心

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