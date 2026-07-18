南加大台灣留學生創業 引入手搖品牌搶進茶飲賽道

推動台灣手搖品牌「龜記」跨越太平洋的幕後推手之一，是畢業於南加州大學的台灣留學生Damon Tai及他的三位合夥人。（記者謝雨珊╱攝影）

在南加州手搖飲招牌多到讓人視覺疲勞的「一級戰區」裡，一個台灣手搖品牌「龜記」在洛杉磯聖蓋博 的全統廣場開業。推動這個品牌跨越太平洋的幕後推手之一，是頂著南加州大學（USC）會計學系光環的台灣留學生Damon Tai及他的三位合夥人。

Damon Tai沒有選擇進入四大會計師事務所，也沒有走上數字堆疊的穩定職涯，而是選擇創業。而且，他挑了一條看似最擁擠、最難走的茶飲賽道。

這場創業故事的開端，是一次大膽的「主動敲門」。Damon Tai說，他自己很喜歡龜記這個品牌，因此跟合夥人們主動接洽台灣總部，詢問是否有海外拓點的意願。通過多次交流，他們迅速與台灣總部達成理念上的共識，攜手進軍海外。

龜記在北美的海外首站就選在洛杉磯。Damon Tai表示，他們曾考慮過其他地方，但因為四人都在洛杉磯生活，而且洛杉磯華人眾多，因此決定在洛杉磯。

至於為何選在洛杉磯聖蓋博市全統廣場，他表示，該廣場重新裝修，附近華人聚集，有超市引人流，看好該廣場未來發展。問及是否知曉聖蓋博市為奶茶店「一級戰區」，他表示，這裡的消費者嘴刁、手搖飲店密度高、競爭激烈，「我們的策略很直接，就是最難的先做。如果在這裡能做起來，基本上在哪裡都能做得起來」。

在與龜記總部達成共識並以合資方式合作後，北美首店於今年2月開幕。Damon Tai坦言，在開店過程中遇到許多挑戰，像是裝修設計上得經過幾番討論及妥協等。剛開始，也只有帶幾款龜記品項，以減少大家的「選擇困難」，讓客人更容易接納。

在產品銷售表現上，Damon Tai表示，店內熱銷品項包括在台灣原就擁有高人氣的紅柚翡翠與蘋果紅萱，但真正的銷售冠軍卻讓團隊感到意外。他指出，目前店內最受歡迎的是「茶王奶茶」系列。這款以濃厚茶香為特色的飲品，在洛杉磯市場獲得不少消費者青睞，許多顧客初次嘗試後就成為回頭客。

Damon Tai坦言，團隊原先未預料到這款產品會成為當地市場的明星商品。他表示，這些意想不到的消費趨勢，讓團隊在產品規畫與市場經營上獲得寶貴經驗，也更加了解當地顧客的口味需求。

開幕至今雖僅數個月，但龜記北美首店已逐漸在競爭激烈的聖蓋博市場站穩腳步。Damon Tai指出，開店以來的表現比預想中的更不錯，近期該店也增設全新「碎銀普洱」系列飲品，包括普洱茶、普洱奶茶等。他認為目前很多奶茶店都沒有普洱茶選項，希望大家可以透過這個品項認識普洱並喜歡普洱茶。

推動台灣手搖品牌「龜記」跨越太平洋的幕後推手之一，是畢業於南加州大學的台灣留學生Damon Tai及他的三位合夥人。（記者謝雨珊╱攝影）

龜記近期增設全新「碎銀普洱」系列飲品，包括普洱茶、普洱奶茶等。（記者謝雨珊╱攝影）