我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

台灣紀錄片 Getting Real專題介紹 首度以完整形式參與

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
江松長執導的《金門》曾入圍第96屆奧斯卡最佳紀錄短片，透過金門特殊的地理位置，呈...
江松長執導的《金門》曾入圍第96屆奧斯卡最佳紀錄短片，透過金門特殊的地理位置，呈現歷史記憶、軍事遺緒與當代生活交織的複雜面貌。（駐洛經文處台灣書院）

洛杉磯台北經文處台灣書院攜手國際紀錄片協會（IDA），將於7月20日至23日在洛杉磯舉行的Getting Real '26推出「Taiwan Docs in Motion at Getting Real'26」台灣紀錄片專題，透過產業論壇、作品放映及產業展區，向國際紀錄片社群介紹台灣多元創作能量與跨國合作潛力。

Getting Real是全球重要紀錄片產業交流平台，匯聚來自世界各地的導演、製片人、影展策展人及發行平台代表，探討紀錄片製作、發行與社會影響力等議題。今年台灣書院首度以完整專題形式參與，邀請CNEX、Giloo紀實影音及台灣紀錄片創作者，分享台灣在紀錄片產業發展、國際合製及作品推廣等面向的經驗。

此次規劃兩場論壇，每場75分鐘，分別由Giloo紀實影音，以及CNEX與華人紀錄片提案大會（CCDF）團隊參與。此外，台灣書院也將於Industry Expo設置「台灣專區」，展示台灣紀錄片作品與產業資源。

除了產業交流，台灣書院也將於7月21日晚8時在洛杉磯2220 Arts + Archives舉行台灣紀錄片特別放映「灰色地帶：《金門》＋《顏色擷取樣本.mov》聯映」，活動免費開放民眾預約（https://myida.documentary.org/nx/portal/neonevents/events?path=%2Fportal%2Fevents%2F50113），映後邀請創作者與觀眾交流。

其中，江松長執導的《金門》曾入圍第96屆奧斯卡最佳紀錄短片，透過金門特殊的地理位置，呈現歷史記憶、軍事遺緒與當代生活交織的複雜面貌。陳卓斯、王紀堯共同執導的《顏色擷取樣本.mov》則曾獲第61屆金馬獎最佳紀錄短片，從台灣與香港對色彩的不同政治聯想出發，探討文化、政治與身分認同議題。

陳卓斯、王紀堯共同執導的《顏色擷取樣本.mov》則曾獲第61屆金馬獎最佳紀錄短片...
陳卓斯、王紀堯共同執導的《顏色擷取樣本.mov》則曾獲第61屆金馬獎最佳紀錄短片，從台灣與香港對色彩的不同政治聯想出發，探討文化、政治與身分認同議題。圖為劇照。（駐洛經文處台灣書院）

精華 FAQ

  • 台灣書院攜手國際紀錄片協會推出「Taiwan Docs in Motion at Getting Real'26」專題，首次以完整形式參與，內容包含產業論壇、作品放映與展區展示。

  • 活動希望向國際紀錄片社群介紹台灣多元的創作能量，並凸顯台灣在紀錄片產業發展、國際合製、作品推廣與跨國合作上的潛力。

  • 特映安排《金門》與《顏色擷取樣本.mov》聯映，前者曾入圍奧斯卡最佳紀錄短片，後者獲金馬獎最佳紀錄短片，兩片都從不同角度探討歷史、政治與身分認同。

洛杉磯

上一則

新研究：驗血或可測阿茲海默症風險

下一則

時速飆破130英里卻不見警車？重機騎士下一秒被包圍逮捕

延伸閱讀

張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映

張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映
台九作品亮相紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星大獎

台九作品亮相紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星大獎
陶亞倫VR個展華府登場 探討科技、權力與真實

陶亞倫VR個展華府登場 探討科技、權力與真實
美東台灣人夏令會 「島嶼記憶世代同行」圓滿落幕

美東台灣人夏令會 「島嶼記憶世代同行」圓滿落幕
柯瑞8月30日重返舊金山大學 暢談新紀錄片與民權議題

柯瑞8月30日重返舊金山大學 暢談新紀錄片與民權議題
張孝全紐約亞洲影展領獎 金馬提名作「深度安靜」北美首映

張孝全紐約亞洲影展領獎 金馬提名作「深度安靜」北美首映

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料