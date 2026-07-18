台灣紀錄片 Getting Real專題介紹 首度以完整形式參與

江松長執導的《金門》曾入圍第96屆奧斯卡最佳紀錄短片，透過金門特殊的地理位置，呈現歷史記憶、軍事遺緒與當代生活交織的複雜面貌。（駐洛經文處台灣書院）

駐洛杉磯 台北經文處台灣書院攜手國際紀錄片協會（IDA），將於7月20日至23日在洛杉磯舉行的Getting Real '26推出「Taiwan Docs in Motion at Getting Real'26」台灣紀錄片專題，透過產業論壇、作品放映及產業展區，向國際紀錄片社群介紹台灣多元創作能量與跨國合作潛力。

Getting Real是全球重要紀錄片產業交流平台，匯聚來自世界各地的導演、製片人、影展策展人及發行平台代表，探討紀錄片製作、發行與社會影響力等議題。今年台灣書院首度以完整專題形式參與，邀請CNEX、Giloo紀實影音及台灣紀錄片創作者，分享台灣在紀錄片產業發展、國際合製及作品推廣等面向的經驗。

此次規劃兩場論壇，每場75分鐘，分別由Giloo紀實影音，以及CNEX與華人紀錄片提案大會（CCDF）團隊參與。此外，台灣書院也將於Industry Expo設置「台灣專區」，展示台灣紀錄片作品與產業資源。

除了產業交流，台灣書院也將於7月21日晚8時在洛杉磯2220 Arts + Archives舉行台灣紀錄片特別放映「灰色地帶：《金門》＋《顏色擷取樣本.mov》聯映」，活動免費開放民眾預約（https://myida.documentary.org/nx/portal/neonevents/events?path=%2Fportal%2Fevents%2F50113），映後邀請創作者與觀眾交流。

其中，江松長執導的《金門》曾入圍第96屆奧斯卡最佳紀錄短片，透過金門特殊的地理位置，呈現歷史記憶、軍事遺緒與當代生活交織的複雜面貌。陳卓斯、王紀堯共同執導的《顏色擷取樣本.mov》則曾獲第61屆金馬獎最佳紀錄短片，從台灣與香港對色彩的不同政治聯想出發，探討文化、政治與身分認同議題。

陳卓斯、王紀堯共同執導的《顏色擷取樣本.mov》則曾獲第61屆金馬獎最佳紀錄短片，從台灣與香港對色彩的不同政治聯想出發，探討文化、政治與身分認同議題。圖為劇照。（駐洛經文處台灣書院）