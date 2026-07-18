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中國詩社重啟 推動新詩發展

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「中國詩社」沉寂多年後，近日舉辦文學交流活動，主辦者宣布重啟「中國詩社」。（蔣品...
「中國詩社」沉寂多年後，近日舉辦文學交流活動，主辦者宣布重啟「中國詩社」。（蔣品超提供）

「中國詩社」沉寂多年後，近日在洛杉磯艾爾蒙地市舉辦文學交流活動，主辦者宣布重啟「中國詩社」，推動中國新詩發展。活動參與者面對人工智慧快速發展的新時代，一起探討文學、詩歌與科技的關係，希望透過新形式凝聚華語創作者力量，延續詩歌創作與人文精神傳承。

「中國詩社」2004年11月由王丹、蔣品超、盛雪等多位詩人發起，並獲得當年諾貝爾和平獎終身評委馬悅然及台灣文學大家余光中支持，是在網路上成立的文學社團。詩社曾發起「中國新詩傑作徵集」活動，後來一度中斷。7月12日，當年主要發起人蔣品超、王丹等人，聯合南加州40多位文友，在位於艾爾蒙地的六四紀念館舉辦文學活動，宣布重啟「中國詩社」。

活動主持人蔣品超表示，重啟「中國詩社」，一方面是為緬懷當年支持詩社的兩位文學前輩，延續他們未竟的心願；另一方面，也希望在AI時代，透過線上與線下更多元、更廣泛的交流活動，聯繫並拓展海內外詩友間的情誼，共同為華語詩歌的發展盡一份心力。

主講人王丹，既是政治運動人士，也是作家與詩人。他的詩集曾榮獲世界華文文學協會首屆世界華文文學獎詩歌類首獎。他分享自己對文學與政治的體悟，表示相較於政治身分，他更珍視自己作家與詩人身分。

精華 FAQ

  • 主辦者希望延續當年支持詩社的文學前輩心願，也回應AI時代對文學的新挑戰，透過更多元的交流活動凝聚海內外華語創作者，推動新詩發展。

  • 活動於7月12日在洛杉磯艾爾蒙地市的六四紀念館舉行，當年主要發起人蔣品超、王丹等人，聯合南加州40多位文友共同出席並宣布重啟。

  • 王丹表示自己雖然也有政治運動人士身分，但更珍視作家與詩人的角色。他並分享對文學與政治的體悟，強調文學創作才是自己最看重的核心身分。

洛杉磯 王丹 加州

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