中國留學生命案改編 華人導演短片將在奧斯卡認證影展放映

冷文畢業於北京電影學院導演專業，過去在中國累積多年商業拍攝作品，也因相關創作經歷取得美國O-1傑出人才簽證，於2024年來到洛杉磯發展。（冷文提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人導演冷文改編章瑩穎案，短片將在LA Shorts放映。

華人導演冷文改編章瑩穎案，短片將在LA Shorts放映。 重點二： 作品以英文拍攝，聚焦海外留學生安全與心理困境。

作品以英文拍攝，聚焦海外留學生安全與心理困境。 重點三：冷文盼以真實事件喚起關注，替海外華人發聲。

一名華人 導演以震撼中美社會的真實事件為創作背景，透過電影重新思考海外華人的安全與處境。旅美導演冷文近日以改編自2017年章瑩穎失蹤案的英文驚悚短片，獲選在奧斯卡 認證電影節之一的洛杉磯國際短片電影節（LA Shorts International Film Festival）上放映，讓這起多年來牽動華人社群的案件，再次透過影像被世界看見。

當時來自北京大學的中國訪問學者章瑩穎，於2017年在伊利諾大學厄巴納香檳校區交流期間，遭到該校學生Brendt Christensen誘騙上車。她隨後被帶往兇嫌公寓，遭受性侵與殘酷虐殺並被棄屍。兇手最終在2019年被判處終身監禁不得假釋，但章瑩穎遺骸至今仍未尋獲。

冷文表示，這部作品「The Last Ride」並非是以案件本身作為賣點，而是希望透過真實事件改編，喚起外界對海外留學生安全議題的關注，也讓更多西方觀眾理解華人留學生在異國生活可能面臨的處境。

「美國觀眾對故事的接受方式和中國不同，如果想讓更多西方觀眾理解華人的故事，作品本身就需要符合國際語境。」因此，他選擇以英文完成這部驚悚短片，並將故事背景設定在美國。

他認為，這起案件最值得探討的地方，不只是犯罪本身，而是受害者如何一步步陷入危險情境。「很多人會說，不要搭陌生人的車，但事情真的發生時，也許並不是一句話那麼簡單。」因此，片中除真實案件外，也結合劇情改編，描繪一名初到美國、對新生活充滿期待的女留學生，在面對陌生人時可能經歷的心理掙扎與判斷過程。

事實上，冷文從小喜歡電影，他畢業於北京電影學院導演專業，過去在中國累積多年商業拍攝作品，也因相關創作經歷取得美國O-1傑出人才簽證，於2024年來洛杉磯發展。

洛杉磯國際短片電影節為奧斯卡認證電影節之一，電影節主辦方邀請冷文出席活動並參與現場交流。他透露，選片團隊曾主動聯繫，希望他準備現場發言，顯示作品受到一定程度肯定。對冷文而言，這部作品不只是一次電影創作，更是一次替海外華人發聲的嘗試。

旅美導演冷文近日以改編自2017年章瑩穎失蹤案的英文驚悚短片「The Last Ride」，獲選在奧斯卡認證電影節之一的洛杉磯國際短片電影節（LA Shorts International Film Festival）上放映。（冷文提供）

來到美國後，冷文（中）持續在了解好萊塢電影工業體系，尋找屬於自己的創作空間。（冷文提供）