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繼蒙市後…聖谷多地跟進反資料中心行動

記者啟鉻／綜合報導
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工業市設立資料中心與儲能設施項目導致安全問題，引來羅蘭岡、哈岡等周邊居民關注和擔...
工業市設立資料中心與儲能設施項目導致安全問題，引來羅蘭岡、哈岡等周邊居民關注和擔憂。（記者啟鉻／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿罕布拉跟進蒙市，推動全市禁止資料中心公投。
  • 重點二：蒙特利公園以88%支持率，率先通過資料中心禁令。
  • 重點三：奇諾與工業市也因安全疑慮，反對儲能與資料中心案。

繼南加州蒙特利公園市透過公投成功禁止資料中心（Data Center）設立後，鄰近的阿罕布拉也正朝相同方向推進。市議會14日一致通過相關條例的首次審議，計畫將「全市禁止資料中心」提案列入今年11月3日選票，交由選民最終決定。

聖蓋博論壇報報導，阿罕布拉若11月3日公投獲得通過，將繼蒙特利公園後，成為加州第二個透過公投禁止資料中心設立的城市。市府官員表示，目前市內沒有資料中心開發申請，此次措施主要屬預防性規範。

市府指出，若禁令透過公投正式通過，不僅能將現有限制擴大至全市所有地目使用分區，也能提高政策穩定性，避免未來市議會因政治組成改變而輕易推翻相關規定。

蒙特利公園市是加州首個透過選民投票禁止資料中心的城市。「Measure NDC」提案在6月公投中，獲得高達88%的支持率，壓倒性通過。該禁令源於當地居民長達數月的反對行動。居民擔心大型資料中心可能帶來電力消耗、水資源使用、噪音汙染及環境安全等問題。

隨著蒙特利公園與阿罕布拉相繼採取限制措施，聖蓋博谷其他城市也有類似動作。據CBS電視新聞報導，奇諾市一項大型電池儲能設施計畫，也因居民安全疑慮遭市規畫委員會否決。該項名為「Dirac能源儲存計畫」的開發案，由能源公司Aypa提出，規模達400兆瓦，計畫設置於南加愛迪生公司（SCE）現有變電站旁。

反對居民擔心，大型鋰電池儲能設施若發生火災，可能對附近公園使用者及社區造成威脅。支持該計畫者則表示，儲能設施是加州推動潔淨能源的重要基礎，可在電力供應充足時儲存能源，並於需求高峰時回送電網，有助提升能源穩定性。

聖谷東區工業市，資料中心及電池儲能設施開發案正遭周邊居民反對。反對行動主要發起人之一、律師方孝偉表示，目前資料中心項目在居民強烈反對下，尚未取得相關許可。不過，位於Gale Ave.的電池儲能設施則已取得許可，並開始動工興建。

精華 FAQ

  • 市府表示，目前市內沒有資料中心開發申請，這次提案屬預防性規範。若公投通過，禁令可擴及全市各地目，也能提高政策穩定性，避免未來市議會更替後推翻相關限制。

  • 蒙特利公園市是加州首個由選民投票禁止資料中心的城市，6月的Measure NDC以高達88%的支持率通過。這項結果來自居民數月來對電力、水資源、噪音與環境風險的持續反對。

  • 奇諾市的400兆瓦Dirac能源儲存計畫因火災安全疑慮遭市規畫委員會否決；工業市則有資料中心與電池儲能設施開發案受阻，雖資料中心尚未過關，但Gale Ave.儲能設施已取得許可並動工。

公投 阿罕布拉 聖蓋博

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