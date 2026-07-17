新北市攜手南加 拚客語傳承、促義民祭落地海外

新北市客家事務局長劉冠吟（右）向洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）分享此行訪美交流感想，並互贈見面禮。（記者謝雨珊／攝影）

為深化海外客家文化交流，新北市政府客家事務局7月9日至7月17日展開為期一周的「美國華人暨客家族群文化交流與社區治理參訪計畫」。由局長劉冠吟率團赴美，拜訪南加 州多個客家社團，並於15日拜會洛杉磯 世界日報社長于趾琴，分享新北市推動客家文化的成果與此行交流感想。

根據新北市客家事務局新聞稿，洛杉磯當地的客屬社團以會員人數多、政經影響力深厚著稱，其運作模式與青年參與經驗，為新北市未來推動客家政策提供寶貴的國際視角。拜訪南加州 多個客家社團過程中，針對語言傳承、僑界參政及文化創新等議題展開熱烈討論，強化新北與海外客家資源的共享機制。新北市客家局的客家諮詢委員會，也將與加州當地社團締結合作關係形成「姐妹會」，固定聯繫交流取經。

新北市客家事務局長劉冠吟向于趾琴分享，南加州多個客家社團在文化傳承上有許多想法。劉冠吟提到，南加州台灣客家會會長胡永全長期推動親子共同參與社團活動，認為客家文化應從家庭扎根，透過家庭互動培養青年對客家語言與文化的認同，也為社團注入持續發展的活力。劉冠吟認為，這樣的經驗相當值得新北市參考，未來希望借鏡南加州的做法。

近年來，新北市積極推動客家文化創新，去年共舉辦1708場客家文化活動，規模與與數量高居全台六都之首，累計吸引逾71萬人次參與，其中策展活動及義民爺文化祭等都深受青年喜愛。劉冠吟表示，這次也將新北市推動義民祭的經驗分享給南加州客家社團，促成義民文化在海外扎根。據了解，大洛杉磯台灣客家會目前正積極規劃將義民祭引進南加州舉辦，現正與新北市客家局密切討論合作可能。

劉冠吟坦言，雖然客家人口約占全台近五分之一，新北市的客家人口數位居全台第二多，但實際能流利使用客語的人並不如預期，因此近年持續投入各項推廣工作，希望吸引更多民眾，尤其是年輕世代，了解客家文化並願意傳承客語。因此為了讓客語被人廣為流傳，劉冠吟今年特地找到全台第一支客語龐克樂團粹垢 (TRAEGO) ，製作一首客語歌「毋係一儕人」，並請來知名導演協助拍攝MV，還親自出演，希望透過音樂讓更多青年接觸並認識客語文化。她表示，文化保存與語言復振是一項長期工程，「雖然已經做了很多努力，但未來還有很長的路要走。」

新北市政府客家事務局局長劉冠吟（右）率團赴美，拜訪南加州多個客家社團，並於15日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（左），分享新北市推動客家文化的成果與此行交流感想。（記者謝雨珊／攝影）

新北市客家事務局局長劉冠吟特別致贈，象徵客家文化的油桐花胸針給洛杉磯世界日報社長于趾琴，展現客家文化特色。（記者謝雨珊／攝影）