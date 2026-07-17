洛縣辦公園麻將 點心飲料免費 現場還有專人教學

洛縣舉辦多場「麻將之夜」，增進鄰里情誼，共同度過歡樂時光。（洛杉磯縣公園與休閒管理局）

洛杉磯 縣公園與休閒管理局（LA County Parks and Recreation）近日聯合多個社區組織，推出一系列名為「公園麻將（Mahjong in the Parks）」的免費家庭活動，邀居民於夏季期間前往縣內多座公園，體驗麻將帶來的樂趣與社區凝聚力。而這也是南加 地區近期麻將熱潮的又一新例證。

此次活動主打「家庭之夜」，時間為每場活動當日下午5時至8時，現場將提供免費點心與飲料，並安排專人教學，適合新手參加，同時也開放自由對局，讓有經驗的玩家盡情切磋。

即將舉辦的活動場次及地點如下：

7月22日：洛縣 植物園（Arboretum and Botanic Garden），地址：301 North Baldwin Ave, Arcadia, CA 91007

7月29日：貝爾維德社區公園（Belvedere Community Park），地址：4914 E. Cesar Chavez Ave, Los Angeles, CA 90022

8月4日：石景自然中心（Stoneview Nature Center），地址：5950 Stoneview Dr, Culver City, CA 90232

主辦單位表示，民眾可透過網址tinyurl.com/mahjonglaparks進行線上報名，或掃描海報上的QR code完成登記，活動全程免費參加。

該系列活動由洛杉磯縣公園與休閒管理局主辦，並獲得「Common Ground Collective」、「Sohertz Truly Foods」及「KACE Fruit Tea」等多個社區合作夥伴支持。洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）、米切爾（Holly J. Mitchell）、霍華德Lindsey P. Horvath、韓珍妮（Janice Hahn）及巴格（Kathryn Barger）也共同支持此項計畫。

主辦方希望透過麻將這項深受各年齡層喜愛的桌上遊戲，鼓勵居民走出家門，於夏日夜晚齊聚公園，增進鄰里情誼，共同度過歡樂時光。

本報此前報導，曾被視為老一輩消遣的麻將，如今在洛杉磯成為最受矚目的新興社交活動。從比佛利山莊的私人客廳，到高端會員制會所，這項源自19世紀中國的傳統桌遊，正以嶄新形式風靡好萊塢，吸引千禧世代與Z世代踴躍參與。據紐約郵報報導，帶動這波風潮的，是一批具有影響力的影視與名流人士，包括茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、閔迪卡靈（Mindy Kaling）及英國哈利王子妃梅根（Meghan Markle）。據悉，多人已成為麻將愛好者。羅勃茲曾在電視節目中表示，打麻將是她「在混亂中尋找秩序」的方式。