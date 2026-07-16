我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

「加州加勒比海」卡塔利娜島 入選全美最佳島嶼

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
卡塔利娜島有加州加勒比海美譽。（Pexels）
卡塔利娜島有加州加勒比海美譽。（Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：卡塔利娜島在旅遊與休閒2026世界最佳大獎中，獲全美最佳島嶼第12名。
  • 重點二：索諾瑪縣Appellation Healdsburg奪全美最佳度假酒店，也是加州最佳。
  • 重點三：榜單由讀者票選，黃金群島拿下全美第一，楠塔基特島居第二。

紐約郵報報導，有「加州加勒比海」（Caribbean of California）美譽之稱的卡塔利娜島（Catalina Island），日前在知名旅遊雜誌「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）公布2026年「世界最佳大獎」（World's Best Awards） 中，榮獲「全美最佳島嶼」（Best Islands in the continental U.S.）第12名。

索諾瑪縣（Sonoma County）葡萄酒產區度假酒店Appellation Healdsburg，則勇奪2026年全美最佳度假酒店（Best Resort in the continental U.S.），也是加州最佳度假酒店。

這項年度排行榜由「旅遊與休閒」讀者票選，被視為全球觀光與旅遊產業最具指標性的榮譽之一。

卡塔利娜島面積約76平方哩，坐擁新月形艾瓦隆灣（Avalon Bay），一直是愛好自然者與帆船迷度假勝地，從洛杉磯港搭乘渡輪僅約一小時。島嶼當年因「最後大丈夫（The Hangover）」系列電影中虛構、後來真正舉辦的「卡塔利娜葡萄酒派對」（Catalina Wine Mixer）而聲名大噪，如今也成為流行文化中的代表之一。

「旅遊與休閒」盛讚卡塔利娜島的玻璃底船（glass-botton boat）之旅及歷史悠久的賭場，是充滿加州風情的加勒比海度假天堂，不論一日遊或過夜都是絕佳選擇，且「完全不需護照。」喜愛冒險的遊客，也可騎乘水上摩托車前往卡塔利娜島，「極有機會與海豚同行。」

全美最佳島嶼榜首，也是全球最佳島嶼第11名是喬治亞州黃金群島（Golden Isles），讀者評分91.59分。包括聖西蒙斯島（St. Simons Island）、海島（Sea Island）、傑基爾島（Jekyll Island）和聖西蒙斯小島（Little St. Simons Island）等屏障島，皆以悠久的歷史文化、海灘、高爾夫球場及奢華度假氛圍聞名。

第二、三名分別是緬因州沙漠山島（Mount Desert Island）及麻州楠塔基特島（Nantucket）。楠塔基特島保存大量完善的南北戰爭前歷史建築，被形容為「彷彿明信片中的風景」。

卡塔利娜島有加州加勒比海美譽。（Pexels）
卡塔利娜島有加州加勒比海美譽。（Pexels）

精華 FAQ

  • 卡塔利娜島在《旅遊與休閒》公布的2026年世界最佳大獎中，獲得「全美最佳島嶼」第12名，顯示其在美國島嶼旅遊市場仍具高度人氣。

  • 除了卡塔利娜島外，索諾瑪縣葡萄酒產區的Appellation Healdsburg也奪下2026年全美最佳度假酒店，並同時被評為加州最佳度假酒店。

  • 榜首是喬治亞州黃金群島，讀者評分91.59分；第二名為緬因州沙漠山島，第三名則是麻州楠塔基特島，後者以保存完整的歷史建築聞名。

加州 觀光 洛杉磯

上一則

亞凱迪亞市「珍稀訂製豪邸」釋出 售價518萬元

下一則

加州「恐怖之家」虐13童 倖存者首談駭人經歷

延伸閱讀

蘇諾瑪縣Appellation Healdsburg酒店 登全美最佳度假村

蘇諾瑪縣Appellation Healdsburg酒店 登全美最佳度假村
長榮航空奪Travel + Leisure 2026全球最佳國際線航空公司第1名

長榮航空奪Travel + Leisure 2026全球最佳國際線航空公司第1名
「宅度假」最佳城市 聖地牙哥第11 金山19洛杉磯第36

「宅度假」最佳城市 聖地牙哥第11 金山19洛杉磯第36
全美這2家老牌主題樂園 吸客魅力勝過迪士尼

全美這2家老牌主題樂園 吸客魅力勝過迪士尼
5夏日公路之旅 遠離紐約加滿一箱油就夠

5夏日公路之旅 遠離紐約加滿一箱油就夠
加州索諾瑪這小鎮 米其林餐廳密度超高

加州索諾瑪這小鎮 米其林餐廳密度超高

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
不少郵輪旅客為節省旅費，會選擇預訂價格較便宜的「保證艙房」（Guarantee Cabin）。（示意圖取自Unsplash/Alonso Reyes)

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

2026-07-09 20:57
「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受