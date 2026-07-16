「加州加勒比海」卡塔利娜島 入選全美最佳島嶼

卡塔利娜島有加州加勒比海美譽。（Pexels）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 卡塔利娜島在旅遊與休閒2026世界最佳大獎中，獲全美最佳島嶼第12名。

卡塔利娜島在旅遊與休閒2026世界最佳大獎中，獲全美最佳島嶼第12名。 重點二： 索諾瑪縣Appellation Healdsburg奪全美最佳度假酒店，也是加州最佳。

索諾瑪縣Appellation Healdsburg奪全美最佳度假酒店，也是加州最佳。 重點三：榜單由讀者票選，黃金群島拿下全美第一，楠塔基特島居第二。

紐約郵報報導，有「加州 加勒比海」（Caribbean of California）美譽之稱的卡塔利娜島（Catalina Island），日前在知名旅遊雜誌「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）公布2026年「世界最佳大獎」（World's Best Awards） 中，榮獲「全美最佳島嶼」（Best Islands in the continental U.S.）第12名。

索諾瑪縣（Sonoma County）葡萄酒產區度假酒店Appellation Healdsburg，則勇奪2026年全美最佳度假酒店（Best Resort in the continental U.S.），也是加州最佳度假酒店。

這項年度排行榜由「旅遊與休閒」讀者票選，被視為全球觀光 與旅遊產業最具指標性的榮譽之一。

卡塔利娜島面積約76平方哩，坐擁新月形艾瓦隆灣（Avalon Bay），一直是愛好自然者與帆船迷度假勝地，從洛杉磯 港搭乘渡輪僅約一小時。島嶼當年因「最後大丈夫（The Hangover）」系列電影中虛構、後來真正舉辦的「卡塔利娜葡萄酒派對」（Catalina Wine Mixer）而聲名大噪，如今也成為流行文化中的代表之一。

「旅遊與休閒」盛讚卡塔利娜島的玻璃底船（glass-botton boat）之旅及歷史悠久的賭場，是充滿加州風情的加勒比海度假天堂，不論一日遊或過夜都是絕佳選擇，且「完全不需護照。」喜愛冒險的遊客，也可騎乘水上摩托車前往卡塔利娜島，「極有機會與海豚同行。」

全美最佳島嶼榜首，也是全球最佳島嶼第11名是喬治亞州黃金群島（Golden Isles），讀者評分91.59分。包括聖西蒙斯島（St. Simons Island）、海島（Sea Island）、傑基爾島（Jekyll Island）和聖西蒙斯小島（Little St. Simons Island）等屏障島，皆以悠久的歷史文化、海灘、高爾夫球場及奢華度假氛圍聞名。

第二、三名分別是緬因州沙漠山島（Mount Desert Island）及麻州楠塔基特島（Nantucket）。楠塔基特島保存大量完善的南北戰爭前歷史建築，被形容為「彷彿明信片中的風景」。

卡塔利娜島有加州加勒比海美譽。（Pexels）