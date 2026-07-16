華裔名廚獨角戲 融合親情與美食

華裔名廚陳月美自編自演的獨角戲「天啊！一位炒鍋巨星誕生了」，將於16日晚間7時在洛杉磯Pico House登場。（華美博物館提供）

應華美博物館邀請，美國華裔 名廚陳月美（Katie Chin）自編自演的獨角戲「天啊！一位炒鍋巨星誕生了」（Holy Shiitake! A Wok Star Is Born），將於16日晚間7時在洛杉磯 歷史地標Pico House登場。這場約一小時的演出融合幽默、戲劇與美食故事，帶領觀眾走進她充滿挑戰與啟發的人生歷程。

根據官方介紹，「天啊！一位炒鍋巨星誕生了」講述陳月美1970年代在明尼亞波利斯（Minneapolis）的成長故事。她的母親陳慧興（Leeann Chin）原本是一名裁縫師，後來白手起家投入餐飲業，建立知名餐飲品牌，也深深影響陳月美踏上料理之路。演出中，她將透過幽默風趣的敘事方式，分享自己如何從移民家庭的孩子，一步步成為知名主廚、食譜作家及舞台劇創作者。

陳月美表示，這出戲其實是一封寫給母親的「情書」。她多年來一直希望將母親的故事搬上舞台，即使自己從未受過戲劇訓練，仍從寫作課開始，一點一滴將母女間的回憶整理成劇本。母親過世後，她一度因悲傷而無法整理這些素材，直到疫情 期間才決定完成這部作品。

陳月美是屢獲殊榮的食譜作家、宴會主廚、劇作家，也是美國兒童癌症基金會（National Children's Cancer Society）的烹飪大使。她曾與母親共同主持PBS美食節目「Double Happiness」，並出版「Katie Chin's Global Family Cookbook」等食譜，多次登上「Today Show」等知名節目。

欲了解演出詳情及購票資訊，可至華美博物館官網查詢（www.camla.org/holyshiitake）。