高溫來襲 南加州消暑戲水景點多 適合全家大小同樂
暑假展開，南加州近期氣溫持續攀升，不少民眾開始尋找適合消暑的戶外去處。從戲水公園、海灘，到瀑布健行與水上樂園，南加州擁有不少適合全家大小同樂的戲水景點，其中許多免費對外開放。
對於居住在聖蓋博谷地區的居民而言，位於拉米拉達（La Mirada）的Splash! La Mirada Regional Aquatics Center是不少家庭夏季消暑的熱門選擇。園區內設有水上遊樂設施、游泳池及各類游泳課程，也提供成人游泳及水中運動等項目，適合全家大小一同消暑。
對於不想跑太遠的民眾來說，社區公園內的戲水廣場（Splash Pad）是方便又免費的選擇。洛杉磯縣公園與康樂局目前共有23座戲水廣場，分布於縣內多個公園，均免費開放。
其中，距離聖蓋博谷地區較近的選擇包括東洛杉磯的Belvedere Community Regional Park、艾塔迪那的Loma Alta Park，以及位於巴塞特（Bassett）的Bassett Park等。有意前往的民眾，可至洛杉磯縣公園與康樂局官網查詢各戲水廣場的詳細地點、開放時間及相關資訊：parks.lacounty.gov/splash-pads/。
此外，位於洛杉磯北部Lake View Terrace社區的Hansen Dam Aquatic Center，擁有全美最大游泳池之一，以及大型人工游泳湖。夏季開放期間，吸引許多家庭及民眾前往游泳、划船及從事各式水上活動。
想體驗不一樣的水上活動，位於瑪利那岱瑞（Marina del Rey）的Marina del Rey WaterBus每年夏季開放營運。民眾可搭乘小船穿梭港灣，欣賞海景與遊艇碼頭風光，運氣好時還有機會看到在碼頭上休息的海獅。
位於庫爾富市（Culver City）Town Plaza的The Lion's Fountain，則以大型青銅獅子雕塑及環繞四周的噴水設施聞名。充滿童趣的設計，不少孩子喜歡在噴泉間奔跑戲水，大人則可在廣場周邊休息乘涼。
若想結合海邊散步與戲水，橙縣漢庭頓灘（Huntington Beach）也是不錯選擇。海灘旁設有適合兒童遊玩的遊樂場及無障礙遊樂設施，不論是孩子玩沙、青年衝浪，或長者沿著海邊散步，都能找到適合自己的休閒方式。退潮時，民眾還可探索潮池，近距離觀察海星、寄居蟹等海洋生物。
若家中有年紀較小的孩子，橙縣丹那岬（Dana Point）的Baby Beach也是許多家庭喜愛的景點。由於海灘位於港灣內，海浪平緩、水流穩定，非常適合幼童戲水、堆沙堡，或作為孩子第一次接觸海灘活動的地點。
報導列出多種選擇，包括戲水公園、海灘、瀑布健行與水上樂園等，其中不少景點免費開放，適合家庭在暑假期間外出消暑同樂。 洛杉磯縣目前有23座免費戲水廣場，聖蓋博谷附近可選東洛杉磯的Belvedere Community Regional Park、艾塔迪那的Loma Alta Park，以及Bassett Park等。 Dana Point的Baby Beach因港灣內水流平緩，特別適合幼童戲水；Huntington Beach則有兒童遊樂場與無障礙設施，適合孩子玩沙、看潮池與全家散步。
精華 FAQ
報導列出多種選擇，包括戲水公園、海灘、瀑布健行與水上樂園等，其中不少景點免費開放，適合家庭在暑假期間外出消暑同樂。
洛杉磯縣目前有23座免費戲水廣場，聖蓋博谷附近可選東洛杉磯的Belvedere Community Regional Park、艾塔迪那的Loma Alta Park，以及Bassett Park等。
Dana Point的Baby Beach因港灣內水流平緩，特別適合幼童戲水；Huntington Beach則有兒童遊樂場與無障礙設施，適合孩子玩沙、看潮池與全家散步。
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