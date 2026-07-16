洛杉磯國際機場自動旅客捷運工程爆糾紛 開發商告洛市府

負責LAX自動旅客捷運系統（APM）開發商，因與洛杉磯市府在該機場運輸項目上的長期爭議導致工期延宕，已對市府提告。(取自LAX官網）

KTLA電視台報導，負責LAX （洛杉磯 國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場 ）自動旅客捷運系統（APM）的開發商LINXS，因與洛杉磯市府在該機場運輸項目上的長期爭議導致工期延宕，已提告市府。

根據7月初提交訴狀，這起案件源於負責監督該項目的洛杉磯世界機場集團（LAWA）所做出的合約相關決策，以及該機構將工期延宕責任歸咎開發商LINXS。

訴狀指出，LAWA這種「毫無根據的指責」，還包括其試圖掩蓋其問題重重的姊妹機構所犯下的錯誤」。其中所指姊妹機構，是洛市水電局（LADWP）。訴狀稱：「造成APM延宕的原因有很多，但所有問題皆源於LAWA決策失當與管理疏失。」

其中一項具體爭議涉People Mover供電的部分設備。根據訴狀，LADWP於2024年9月必須修復尺寸規格不足的供電纜線（feeder cables），因此需打開一個配電計量櫃作業。該計量櫃內裝有保險絲及其他電力設備。2025年1月，相關人員再次從同一個配電計量櫃內聽到異聲。LADWP與LAWA打開檢查後發現，噪音是由櫃內積聚的水氣與雜物造成。

訴狀指出：「如果上述說法屬實，那麼計量櫃內部出現這些狀況，唯一可能的原因就是LADWP於2024年9月打開該櫃體時所導致。」訴狀進一步表示：「儘管如此，LAWA仍於2025年2月要求開發商修復該計量櫃，並將相關問題歸咎開發商。」

開發商LINXS則表示，當公司進行相關修復工程而申請延長工期時，LAWA不僅拒絕批准，還持續「隱瞞LADWP在造成相關維修需求過程中所扮演的角色及責任」。訴狀稱，LAWA也拒絕簽署有關太陽能設備及電力產生系統的必要文件，導致自動旅客捷運系統工程進一步延宕。

訴狀認為，如果LAWA按照合約要求履行責任，而不是刻意製造工程延誤，那麼開發商就能在2026年10月8日前完成建設。