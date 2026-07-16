飛機降噪有成 美聯航、美國航空等9航空公司獲表揚

洛杉磯世界機場表揚在洛杉磯國際機場（LAX）營運的九家主要航空公司，以肯定其在降低飛機噪音及促進社區溝通方面的卓越表現。（LAX提供）

洛杉磯 世界機場（LAWA）日前舉行的洛杉磯機場委員會（BOAC）特別會議上，表揚在洛杉磯國際機場 （LAX ）營運的九家主要航空公司，以肯定其在降低飛機噪音及促進社區溝通方面的卓越表現。獲獎航空公司皆參與LAWA「Fly Quieter」（飛得更安靜）計畫，透過自願採取營運及技術措施降低噪音，並積極與受飛機噪音影響的社區交流合作，共同改善居住環境。

邁入第六年「Fly Quieter」計畫，是一項兼具教育與表揚功能的獎勵制度，鼓勵在LAX營運的商業航空公司採取更安靜、更友善社區的飛航作業方式。

航空公司依據五項評分標準評比，包括住宅區噪音監測站所測得的飛機噪音水準、航空公司在LAX營運機隊經美國聯邦航空總署（FAA）認證的噪音等級、起飛時過早轉向飛越社區的次數、午夜至上午6時30分夜間不符合規範的東向起飛次數，及是否遵守晚間11時至上午6時禁止大型飛機引擎高功率測試的規定。

今年共有三個營運規模組別進行評選，依航空公司每日平均起降架次區分。每日平均50架次以上的第一組中，金獎由美聯航獲得，銀獎是美國航空，銅獎是西南航空奪得。每日平均5至49架次的第二組，金獎為Volaris航空，銀獎為精神航空，銅獎是巴拿馬航空。每日平均4架次以下的第三組，金獎是Breeze Airways，銀獎是斐濟航空，銅獎是日本的ZIPAIR。

除營運表現外，「Fly Quieter」計畫另一項創新特色為「加分項目」（Bonus Points Category）。LAX是全美首座在「飛得更安靜」計畫中設立加分機制的商業機場，鼓勵航空公司自願推動降噪措施，並積極參與相關人及社區交流。