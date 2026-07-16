我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

飛機降噪有成 美聯航、美國航空等9航空公司獲表揚

記者張宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯世界機場表揚在洛杉磯國際機場（LAX）營運的九家主要航空公司，以肯定其在降...
洛杉磯世界機場表揚在洛杉磯國際機場（LAX）營運的九家主要航空公司，以肯定其在降低飛機噪音及促進社區溝通方面的卓越表現。（LAX提供）

洛杉磯世界機場（LAWA）日前舉行的洛杉磯機場委員會（BOAC）特別會議上，表揚在洛杉磯國際機場LAX）營運的九家主要航空公司，以肯定其在降低飛機噪音及促進社區溝通方面的卓越表現。獲獎航空公司皆參與LAWA「Fly Quieter」（飛得更安靜）計畫，透過自願採取營運及技術措施降低噪音，並積極與受飛機噪音影響的社區交流合作，共同改善居住環境。

邁入第六年「Fly Quieter」計畫，是一項兼具教育與表揚功能的獎勵制度，鼓勵在LAX營運的商業航空公司採取更安靜、更友善社區的飛航作業方式。

航空公司依據五項評分標準評比，包括住宅區噪音監測站所測得的飛機噪音水準、航空公司在LAX營運機隊經美國聯邦航空總署（FAA）認證的噪音等級、起飛時過早轉向飛越社區的次數、午夜至上午6時30分夜間不符合規範的東向起飛次數，及是否遵守晚間11時至上午6時禁止大型飛機引擎高功率測試的規定。

今年共有三個營運規模組別進行評選，依航空公司每日平均起降架次區分。每日平均50架次以上的第一組中，金獎由美聯航獲得，銀獎是美國航空，銅獎是西南航空奪得。每日平均5至49架次的第二組，金獎為Volaris航空，銀獎為精神航空，銅獎是巴拿馬航空。每日平均4架次以下的第三組，金獎是Breeze Airways，銀獎是斐濟航空，銅獎是日本的ZIPAIR。

除營運表現外，「Fly Quieter」計畫另一項創新特色為「加分項目」（Bonus Points Category）。LAX是全美首座在「飛得更安靜」計畫中設立加分機制的商業機場，鼓勵航空公司自願推動降噪措施，並積極參與相關人及社區交流。

精華 FAQ

  • 因為這9家航空公司在LAX營運期間，積極降低飛機噪音並強化與受影響社區的溝通合作，展現卓越表現，因此獲得公開表揚。

  • 評比依5項標準進行，包括住宅區噪音監測站數據、機隊噪音認證等級、過早轉向飛越社區次數、夜間不符規範的東向起飛次數，以及是否違反夜間高功率測試禁令。

  • 第一組由美聯航奪金、美國航空得銀、西南航空得銅；第二組金獎是Volaris、銀獎精神航空、銅獎巴拿馬航空；第三組金獎Breeze Airways、銀獎斐濟航空、銅獎ZIPAIR。

洛杉磯 洛杉磯國際機場 LAX

上一則

加州「恐怖之家」虐13童 倖存者首談駭人經歷

下一則

「加州加勒比海」卡塔利娜島 入選全美最佳島嶼

延伸閱讀

巴威遠離 桃園機場明恢復營運 今出入境「0人」破紀錄

巴威遠離 桃園機場明恢復營運 今出入境「0人」破紀錄
選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中

選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中
國慶假期結束 SFO航班最長延誤2小時

國慶假期結束 SFO航班最長延誤2小時
英廉航易捷航空原則同意賣身美資 估值55億英鎊 完成交易將下市

英廉航易捷航空原則同意賣身美資 估值55億英鎊 完成交易將下市
國慶假期SFO估迎62.5萬旅客 航班平均恐延誤39分鐘

國慶假期SFO估迎62.5萬旅客 航班平均恐延誤39分鐘
「巴威」颱風影響趨緩 中國機場今取消約100架次航班

「巴威」颱風影響趨緩 中國機場今取消約100架次航班

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
不少郵輪旅客為節省旅費，會選擇預訂價格較便宜的「保證艙房」（Guarantee Cabin）。（示意圖取自Unsplash/Alonso Reyes)

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

2026-07-09 20:57
「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受