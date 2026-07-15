我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

冒充警詐騙30萬 北加華男遭通緝

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州男子陳仁慶（譯音）遭路易斯安那州聖法蘭西斯維爾警局通緝。（St. Franc...
加州男子陳仁慶（譯音）遭路易斯安那州聖法蘭西斯維爾警局通緝。（St. Francisville PD）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北加州華裔男子陳仁慶遭控冒充政府人員詐騙超過30萬美元。
  • 重點二：受害者被騙購買比特幣與黃金，並將黃金交給指定取貨員。
  • 重點三：聖法蘭西斯維爾警方已發布通緝，並提醒勿信以加密幣付款。

WVLA Baton Rouge報導，北加州匹茲堡（Pittsburg）39歲華裔男子陳仁慶（Renqing Chen，譯音）涉嫌冒充政府人員，誘騙受害者購買比特幣（Bitcoion）及黃金，詐騙超過30萬美元。路易斯安那州聖法蘭西斯維爾（St. Francisville）警局（SFPD）已依重大竊盜、持有偽造身分證等罪名通緝他。

警方指出，2026年6月10日，一名受害者向警方報案，稱自己在數個月內遭到詐騙。受害者稱自2025年起陸續接到電話，對方稱謊稱州檢察長辦公室員工，指出受害者遭通緝，美國財政部（Department of the Treasury）將查扣其名下資產。

聖法蘭西斯維爾警局表示，受害者被指示將銀行帳戶提款購買比特幣和黃金，再將黃金交給一名取貨員。警方估計受害者損失超過30萬美元。

陳仁慶被通緝的罪名包括竊盜金額超過2萬5000美元；非法製造、生產、散布或持有偽造身分證件；冒用他人身分等。聖法蘭西斯維爾警局呼籲知情者撥打225-635-4177。警方也提醒，合法的執法機關絕不會要求民眾用比特幣、黃金、白銀或其他資產支付款項以解決任何法律案件。若懷疑自己是類似詐騙受害者，可聯繫所在地警方。

精華 FAQ

  • 警方指出，他疑似冒充州檢察長辦公室或政府人員，謊稱受害者遭通緝、資產將被查扣，再誘導對方依指示轉移資金。

  • 受害者被要求從銀行帳戶提款，購買比特幣與黃金，之後再把黃金交給一名取貨員，整體損失估計超過30萬美元。

  • 警方強調，合法執法機關不會要求民眾以比特幣、黃金、白銀或其他資產支付款項；若遇可疑來電，應立即聯繫當地警方查證。

華裔 加州 比特幣

上一則

房市不景氣 這類非學區房 卻引華人加價搶購

下一則

甄嬛傳孫儷攜女現身南加 參加交誼舞賽令華裔家長驚喜

延伸閱讀

2名布碌崙華男麻州行騙和持有毒品 遭逮捕控罪

2名布碌崙華男麻州行騙和持有毒品 遭逮捕控罪
老套路仍得手 華男騙7旬翁8.4萬 見另一受害者時被捕

老套路仍得手 華男騙7旬翁8.4萬 見另一受害者時被捕
佯裝聯邦秘密探員 華男涉「金條詐騙」在維州落網

佯裝聯邦秘密探員 華男涉「金條詐騙」在維州落網

長島當局示警：「金條騙局」頻傳 專針對長者

長島當局示警：「金條騙局」頻傳 專針對長者
專坑長者 南加華人詐團狂騙6500萬 破案關鍵竟是...

專坑長者 南加華人詐團狂騙6500萬 破案關鍵竟是...
非法居留華男跑腿取錢在檢查站被捕 涉當車手共謀詐騙

非法居留華男跑腿取錢在檢查站被捕 涉當車手共謀詐騙

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票