阿罕布拉公園辦音樂、電影盛宴

從7月10日開始，每周五晚間將安排現場音樂演出，每場於晚間7時開始。（阿罕布拉市府官網）

華人 聚集區阿罕布拉 市一年一度的「公園音樂會與電影夜」（Concerts and Movies in the Park）系列活動正於7、8月舉行，市府邀請民眾每周五、周六晚間前往阿罕布拉公園（Alhambra Park），免費欣賞現場音樂演出及戶外電影，共度夏日夜晚。

從7月中旬開始，每周五晚間將安排現場音樂演出，每場於晚間7時開始，涵蓋拉丁、鄉村、搖滾及迪士尼 歌曲等多元風格。演出陣容包括：7月17日80s vs 90s、7月24日Franklin Wall（鄉村與搖滾）、7月31日DCOM（迪士尼頻道歌曲），以及8月7日Mestizo LA（拉丁音樂）。

每周六則安排戶外電影夜，晚間7時進行暖場表演，電影於日落後放映。活動內容包括：7月18日「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch），暖場為兒童音樂會；7月25日「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas），暖場安排角色見面；8月1日「花木蘭」，暖場為魔術秀；8月8日「Super Mario Galaxy」，暖場為角色見面活動。

所有活動均於阿罕布拉公園露天舞台（Bandshell）舉行，地址為500 N. Palm Ave., Alhambra。活動免費入場，歡迎民眾攜家帶眷參加。更多活動資訊可至阿罕布拉市政府官網查詢。

阿罕布拉市一年一度的「公園音樂會與電影夜」系列活動正於7、8月舉行。（阿罕布拉市府官網）