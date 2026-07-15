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返台參加雙十國慶 可享旅遊補助

洛杉磯訊
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為鼓勵海外僑胞返台參與中華民國115年十月慶典活動，僑務委員會近日公布「僑胞參加...
為鼓勵海外僑胞返台參與中華民國115年十月慶典活動，僑務委員會近日公布「僑胞參加十月慶典活動須知」，開放符合資格的海外僑胞報名參加今年在台舉行的國慶相關活動，並提供國內旅遊補助。（十月慶典活動官網）

為鼓勵海外僑胞返台參與中華民國115年十月慶典活動，僑務委員會近日公布「僑胞參加十月慶典活動須知」，開放符合資格的海外僑胞報名參加今年在台舉行的國慶相關活動，並提供國內旅遊補助，歡迎全球僑胞踴躍返台共襄盛舉。現場名額有限，籲儘早完成報名。

僑委會表示，僑胞報名時須選擇「個別報名」或「組團參加」其中一種方式，避免重複登記。其中，個別報名時間自今年（115年）7月10日起至9月20日止，可透過網路、傳真或通訊方式辦理；組團報名則自7月10日起至8月30日止，個別或僑團須至僑委會網站「十月慶典活動專頁」完成線上報名，並於9月4日前將僑團團冊及團員名冊送交所在地華僑文教服務中心進行資格初審。

完成報名登記的僑胞，須攜帶相關證件正本，於10月5日至10月9日上午9時至下午6時，前往「中華民國115年十月慶典回國僑胞接待服務處」辦理報到。接待服務處位於台北市中正區徐州路5號中央聯合辦公大樓南棟1樓。

今年國慶晚會預計於10月9日（周五）舉行，活動地點暫定於新北市，詳細地點將於後續公告。參加僑胞當天須持僑胞證入場。至於10月10日上午舉行的國慶大會，活動地點仍為總統府前廣場。

除國慶活動外，僑委會也規劃僑胞返台旅遊方案，提供符合資格者國內旅遊經費補助。今年旅遊活動期間為9月20日至10月31日，符合申請條件的僑胞每人可獲新台幣3000元補助。

為配合振興花東地區觀光政策，若旅遊行程包含花蓮縣或台東縣（不限定全程皆在兩縣內），每人補助金額將提高至新台幣4000元。若實際旅費低於補助金額，則依實際旅費核實補助。

僑委會表示，十月慶典是海外僑胞與台灣連結的重要活動，每年吸引全球僑胞返台參與。相關活動詳情及報名規定，可至僑委會「十月慶典活動專頁」（https://doubleten.taiwan-world.net/）查詢。

精華 FAQ

  • 僑胞可選擇「個別報名」或「組團參加」其中一種方式，並須在規定期限內完成線上、傳真或通訊報名，避免重複登記。

  • 個別報名自7月10日至9月20日；組團報名自7月10日至8月30日，並須於9月4日前送交團冊。完成登記後，10月5日至10月9日到台北市接待服務處報到。

  • 旅遊期間為9月20日至10月31日，符合條件者每人補助3000元；若行程包含花蓮縣或台東縣，補助提高至4000元，且依實際旅費核實發放。

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