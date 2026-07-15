重罰酒駕累犯 洛縣擬以二級謀殺罪起訴

加重酒駕屢犯刑事處罰，加州SB 907已獲州參議會跨黨派一致支持通過，將送眾議會表決。圖為加州道路示意圖，非涉酒駕車輛。（記者楊青／攝影）

由洛杉磯縣檢察官辦公室（LADA）主導推動的酒駕改革法SB 907，近日順利通過加州 眾議會公共安全委員會審查，朝正式立法再邁大步。這項法案今年5月已獲州參議會跨黨派一致支持通過，目前將送交眾議會撥款委員會審議，若獲通過，再交由眾議會全院表決，最後送請州長簽署生效。

SB 907由州參議員Bob Archuleta提出，並由洛縣 檢察官辦公室、Mothers Against Drunk Driving（反酒駕母親協會）、橙縣檢察官辦公室和加州安全道路聯盟共同推動，目的是補強加州現行酒駕法規漏洞，加重對酒駕累犯及肇事逃逸者的法律責任。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，檢察官每天接觸酒駕案，其中不少是曾因酒駕被定罪、卻再次酒後開車肇事的累犯。然而，現行法律對這些重複違法者的處罰，往往無法充分反映其行為的危險性及對社會造成的重大風險，因此必須透過修法提高嚇阻效果。

SB 907加重累犯酒駕責任，被視為近十多年來加州酒駕法改革中最重要的一次修法之一，重點不在提高一般酒駕刑度，而是強化對「明知危險仍反覆酒駕」者的法律責任，並協助檢方在重大死亡案件中追究更重刑責。其中「Braun法」成最大亮點，這項規定源於2025年18歲高中生李維（Braun Levi）遭酒駕累犯撞死案。依現行法律，不少酒駕案件最後會透過認罪協商（Plea Bargain），由酒駕罪改認較輕的「魯莽駕駛」（俗稱Wet Reckless）等，因此部分被告未必會接受「Watson警告」。

所謂Watson警告，源自1981年加州法院具指標性的People v. Watson判例，法官會正式告知酒駕者：酒後駕車有很高的致命風險，若未來再次酒駕導致他人死亡，檢方可依「具有惡意」（implied malice）提出二級謀殺罪起訴，而不只是一般的過失致死。

SB 907要求，即使酒駕案最後因認罪協商改判其他罪名，只要案件本質屬酒駕，都必須接受Watson警告，避免累犯日後聲稱不知道酒駕可能面臨謀殺罪責，讓檢方未來起訴時，有更充分法律依據。

此外，SB 907也提高累犯涉及肇事逃逸的刑責。若駕駛人在過去10年內曾犯有酒駕、魯莽駕駛、酒駕重大過失傷人或酒駕車輛過失殺人等前科，又發生造成他人受傷或死亡的肇事逃逸，法院將處以更重刑罰。