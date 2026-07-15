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洛縣房地產總值 躍2.2兆元新高

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛縣房地產估值總額創新高。（本報檔案照）
洛縣房地產估值總額創新高。（本報檔案照）

KTLA 5電視台報導，洛縣房地產總值連續16年成長。根據洛縣估值官潘杰夫（Jeff Prang）最新公布2026年洛縣估值名冊（Assessment Roll），儘管2025年1月遭逢毀滅性野火及房地產市場降溫，洛縣房地產估值總額仍創紀錄，淨應稅總值（Total Net Taxable Value）達2兆2720億美元新高，較前一年增加近4.5%，約960億美元。

根據潘杰夫辦公室新聞稿，這筆增加的資產將替洛縣創造超過270億美元房地產稅收，用以支持洛縣各項重要的公共服務，包括公共教育、公共安全、醫療保健、圖書館、公園及地方政府服務等。

潘杰夫表示，「當我今年5月向洛縣政委員會提出預測時，曾強調2025年至2026年度充滿挑戰，2025年1月毀滅性野火帶來的影響將持續多年」他說，然即便如此，洛縣經濟仍展現驚人韌性。不僅資產價值維持成長，還超越5月預估的3.9%，最終年成長率達4.42%。其中，今年新建案替估值名冊新增超過120億美元。

這分名冊反映的是截至2026年1月1日，洛縣所有應稅物業財產的估值，除用來決定房產稅（property taxes）外，也是地方政府編列年度預算和規畫基本公共服務的重要經濟基準。官員表示，這是連續第二年完全採用數位遠端平台完成整個估值流程。

報告也指出，房屋售價中位數攀升至98萬2000美元，房產轉移（property transfers）是推動年度成長最大因素，共增加490億美元估值。

根據加州第13號提案（Proposition 13）規定的年度通膨調整，也對今年估值名冊貢獻良多。由於加州消費者物價指數（CPI）高於憲法規定上限，因此今年適用最高的2%通膨調整幅度，替估值增加約430億美元。此外，儘管今年估值成長4.42%，大多數屋主房產稅並不會同步增加，而是根據第13號提案，每年調整最多2%。

估值名冊還指出：房地產免稅總額950億美元，替納稅人節省約9億4000萬美元稅收；89萬1000戶自住宅免稅額（Homeowners' Exemptions）總計超過63億美元；9100件身心障礙退伍軍人免稅總額約16億美元；1萬5000個機構免稅總額（包括宗教團體、非營利組織）約870億美元。

各城市估值總額最高為洛杉磯市9261億美元，其次為長堤市845億美元、聖塔蒙尼卡市549億美元。成長幅度最高的城市為歐溫岱（Irwindale）15%，其次為伏農（Vernon）13.3%、隱藏岡（Hidden Hills）11.7%。

2026年估值名冊共涵蓋239萬9978筆應稅不動產、15萬7195筆企業財產估值、3萬1938艘船舶與3566架飛機。民眾可上https://assessor.lacounty.gov/news-information/assessmentroll。

精華 FAQ

  • 根據最新估值名冊，洛縣淨應稅總值達2兆2720億美元，較前一年增加近4.5%，約960億美元，連續16年維持成長並刷新紀錄。

  • 成長主因包括新建案新增超過120億美元、房產轉移帶來490億美元估值，以及第13號提案下最高2%的通膨調整，合計支撐整體增幅。

  • 估值增加可為洛縣帶來超過270億美元房地產稅收，用於教育、警政、醫療、圖書館與公園等服務；但多數屋主稅負仍受第13號提案限制。

房地產 洛縣

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