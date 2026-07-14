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每周苦練30小時 亞裔混血足球少年助球隊挺進全國決賽

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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亞裔混血少年謝明曄（Caymus Hornstra）以多次亮眼表現成為Slamm...
亞裔混血少年謝明曄（Caymus Hornstra）以多次亮眼表現成為Slammers FC Boys 2012晉級全國總決賽的重要功臣。（記者謝雨珊／攝影）

加州青少年足球俱樂部Slammers FC旗下由2012年出生男球員組成的菁英隊伍，今年展現強大實力，即將代表美西地區前往維吉尼亞州，參加2026 ECNL Regional League菁英青少年足球聯賽全國總決賽。值得一提的是，該隊其中一名亞裔混血少年謝明曄（Caymus Hornstra），以多次亮眼表現成為該隊晉級的重要功臣。

南加州知名青少年足球俱樂部Slammers FC旗下由2012年出生男球員組成的...
南加州知名青少年足球俱樂部Slammers FC旗下由2012年出生男球員組成的菁英隊伍，今年展現強大實力，即將代表美西地區前往維吉尼亞州，參加2026 ECNL Regional League菁英青少年足球聯賽全國總決賽。（記者謝雨珊／攝影）

謝明曄身披98號球衣、擔任邊鋒／前鋒位置，在球隊進攻端扮演關鍵角色。本賽季他共出賽25場，攻入30球，並送出24次助攻，在球隊爭取晉級全國賽的關鍵階段，謝明曄多次在重要比賽中挺身而出，以關鍵進球幫助球隊取得勝利。不僅具備敏銳的門前嗅覺與強大得分能力，也能透過速度、跑位及比賽閱讀能力創造機會，成為球隊前場不可或缺的核心球員。

事實上，謝明曄的足球旅程並非一開始就站在高水平競技舞台，而是在平日不停地練習中慢慢壯大實力。謝明曄表示，他三歲時開始踢足球。當時在父母鼓勵下嘗試過很多不同種類運動，但最終還是認為足球是他的最愛，因此加入歷史悠久的非營利青少年足球組織American Youth Soccer Organization（AYSO）。

目前已踢足球11年的謝明曄，除兼顧學業外，每周有五天投入足球訓練，每周訓練時數約25至30小時，到周末則透過參加多場比賽累積實戰經驗，不斷提升自己的競技實力。他的媽媽謝雨澐（Melody Hsieh Hornstra）補充說，謝明曄一年參與超過100場比賽，遠高於許多青少年足球員一年約30場的比賽量。他的每日行程就是訓練、課業與比賽。

對於未來發展，謝明曄也有明確目標。他希望憑藉足球實力爭取獎學金，進入理想大學，並持續朝職業足球員之路邁進。更大的夢想，是有朝一日能披上美國國家隊戰袍，代表美國征戰世界盃（FIFA World Cup）。他坦言，要躋身世界頂尖球員行列並不容易，自己仍有許多需要努力和精進的地方，但他相信，只要持續投入訓練、一步一步累積實力，終有一天能離夢想更近。

儘管足球並非多數亞裔家庭優先鼓勵孩子投入的運動，在美國高層級男子青少年足球賽場上，亞裔球員的能見度也相對有限，但謝明曄並不認為這是阻礙。相反地，他認為這反而是一項優勢。「因為亞裔球員比較少，所以只要表現好，更容易被大家記住與看見。」他希望用實力證明，球場上的競爭從來不該由族裔定義，而是由能力與表現說話。

謝明曄能一路走到今天，背後離不開父母多年來無條件的支持與陪伴。他表示，母親雖然平時忙於經營事業，但始終堅持每天接送他上學，不缺席重要時刻。父親Steve Hornstra則是AYSO足球教練，長年陪伴他訓練、參與比賽並給予許多指導。

亞裔混血少年謝明曄在足球場上有亮麗表現，背後離不開父母多年來無條件的支持與陪伴。...
亞裔混血少年謝明曄在足球場上有亮麗表現，背後離不開父母多年來無條件的支持與陪伴。圖為謝明曄（中）與父親Steve Hornstra（左）及母親謝雨澐（右）的合照。（記者謝雨珊／攝影）

此次Slammers FC Boys 2012晉級ECNL Regional League全國總決賽，也獲得多家企業與社區夥伴支持，包括一路發冷凍食品（Fortune Avenue）、Northgate Market、City National Bank、Wealth Enhancement Group、Chem Treat、All Pro Builders、Total Health Wellness Clinic以及樂沙醫美容中心等。

Slammers FC是南加州知名青少年足球俱樂部，也是全美實力最強的足球俱樂部之一，成立多年，培養出許多進入NCAA大學足球、職業聯賽（MLS）以及美國各級國家隊球員。

亞裔混血少年謝明曄在足球場上有亮麗表現，背後離不開父母多年來無條件的支持與陪伴。...
亞裔混血少年謝明曄在足球場上有亮麗表現，背後離不開父母多年來無條件的支持與陪伴。圖為謝明曄（中）與父親Steve Hornstra（左）及母親謝雨澐（右）的合照。（記者謝雨珊／攝影）

南加州知名青少年足球俱樂部Slammers FC旗下由2012年出生男球員組成的...
南加州知名青少年足球俱樂部Slammers FC旗下由2012年出生男球員組成的菁英隊伍，今年展現強大實力，即將代表美西地區前往維吉尼亞州，參加2026 ECNL Regional League菁英青少年足球聯賽全國總決賽。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 他身披98號球衣，主要擔任邊鋒／前鋒，本季出賽25場攻入30球、送出24次助攻，在多場關鍵比賽中都有決定勝負的表現。

  • Slammers FC Boys 2012已取得ECNL Regional League美西代表資格，接下來將前往維吉尼亞州，參加2026年全國總決賽，爭取更高榮譽。

  • 他希望靠足球獎學金進入理想大學，之後朝職業球員發展，最終能披上美國國家隊戰袍，代表美國征戰世界盃。

加州 亞裔 維吉尼亞州

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