南加兩日連震「宜投保防災應變」 房屋加固可獲補助

加州未來30年爆發強震的機率高達99%。圖為位於Wallace Creek以北，沿著聖安德列斯斷層地表破裂帶向東南方向俯瞰照。（美國地質調查所USGS官網）

繼上月一份調查報告指出加州 兩斷層已積1000年壓力後，南加 州12日與13日連著發生地震，紐約郵報報導，科學家認為，加州未來30年發生大地震機率逾99%，然全州僅約13%的屋主投保地震險。

南加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Bace）北方13日上午9時40分左右，發生芮氏規模4.3地震，震央位於寇恩縣（Kern）約翰尼斯堡（Johannesburg）附近，洛縣、橙縣 不少居民都有感。

有些地震發生後，可能會出現更大規模地震，因此最初發生的地震稱之為「前震（foreshock）」。如2011年日本東北發生芮氏規模9.1強震的前兩天，便出現規模7.3前震。「餘震（aftershocks）」通常會隨時間逐漸減少，可能持續數天、數周甚至數年。

地震預防與應變成為加州人重要課題。

正角逐加州保險局長（California Insurance Commissioner）、現任加州參議員艾倫（Ben Allen）認為，目前面臨強震與野火風險的加州，可透過耐震補強、降低野火風險及加強防災教育來降低保險成本，提升保險市場韌性。

他於12日投書紐約郵報表示，加州約有三分之二住宅的地震險，由加州地震局（California Earthquake Authority，CEA）提供，其餘三分之一由民間保險公司承保。大部分加州居民都知道地震可能發生，但許多人面臨龐大日常開支之餘，很難再負擔地震保費，加上保費高昂、理賠自付額（deductible）偏高，以致在面臨風險與實際保障之間出現巨大落差。

地震保費高昂，是因地震風險本身十分昂貴。他指出，加州法律要求保費需符合精算原則，並以現有最佳科學資料作為定價依據。然真正的挑戰不是忽失這項現實，而是要建立一套既能提供實質保障，又能讓屋主得以負擔的保險制度。

「加州在1994年北嶺大地震（Northridge earthquake）後學到重要一課」艾倫表示，這場災難造成巨大損失，導致許多保險公司退出住宅保險市場，進而促使當局成立加州地震局。近30年後的今天，「這段經驗依然提醒我們：要盡一切努力，在保險市場失靈前預先防範。」

保險是否能負擔得起，除保費外，還要思考自付額與保障內容，目前地震險自付額有可能高達數萬，甚至數十萬美元。他認為，降低地震保險最有效方法，是「降低地震本身帶來的風險」。屋主可透過「地震房屋加固補助計畫」（Earthquake Brace + Bolt Program）得到補助，在災害發生前加固老舊住宅。截至目前已有超過3萬9500戶住宅透過該計畫完成耐震補強，證明事先投入減災措施，確實能有效降低災害風險。

有鑒於加州近年來面臨的野火保險危機，相關單位也應盡一切努力，避免野火保險市場走向地震險相同的路：民間市場無法提供足夠保障，政府不得不介入。若政府角色擴大，可能意味著因重大災害損失及再保險成本增加，整體保險成本上升；消費者可能選擇的保險方案將減少，也可能使納稅人面臨更大財務負擔。

因此他指出，加州可延續「地震房屋加固補助計畫」成功模式，建立全州性野火房屋防護計畫（Wildfire Home Hardening）。凡願意投資經證實有效防災措施的屋主，都應有機會得到補助、低利貸款，及具實質效益的保費折扣。與此同時，也應增加民眾風險教育。