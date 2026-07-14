保險業者：駕駛違規 車險漲幅恐逾30%至40%

資深保險業者林大衛提醒華人：交通違規紀錄往往會在保險系統中保留數年，並在每次續保時反映在保費調整上。（受訪人提供）

加州道路交通執法日益嚴格，超速、闖紅燈與未依規定停車等駕駛違規行為，不僅可能導致違規開車吃下罰單，更會長期影響駕駛人的保險 費率。保險業者提醒華人：交通違規紀錄往往會在保險系統中保留數年，並在每次續保時反映在保費 調整上，使原本一次性的交通違規，變成持續性的經濟負擔。

資深保險業者林大衛表示，一般來說，只要是與駕駛相關的交通違規，例如超速、闖紅燈、紅燈右轉未停、Stop Sign未停等，這類紀錄都會進入駕駛紀錄，通常會影響保險費率，持續約三年。

舉例來說，如果今年5月15日收到一張超速罰單，這個違規紀錄一般會持續影響保險費率至三年後。在保險續保或重新評估保費時，這些紀錄仍會被納入風險計算。不過要注意的是，保險公司通常以「續保周期」來調整價格，例如每六個月或一年更新一次，因此並不是當月就立即漲價，而是在下一次續保時才會調整。

林大衛說，有些人會考慮中途更換保險公司，但一般並不建議這麼做，因為可能失去「忠誠折扣」（loyalty discount）或其他組合優惠，例如車險 與房屋保險的綑綁折扣。如果只是為節省幾百或一兩千美元，往往不一定划算。當然，如果出現較嚴重情況，例如多次違規或涉及人員受傷的車禍，就可以重新評估整體保險方案，並與保險經紀人討論是否需要更換公司。

此外，如果是時速超過100英里的嚴重超速，一般會被視為較高風險違規（類似reckless driving），其影響可能延長至三到五年，甚至更久。若涉及酒駕（DUI），影響則更為嚴重，多數保險公司通常會將影響期拉長至十年左右，之後逐步減輕。

他指出，只要與駕駛相關的違規行為，幾乎都會直接影響保險費用，而且漲幅可能相當明顯。不同保險公司調整幅度不一，有些甚至可能整體保費上漲30%至40%以上，因此每位駕車人努力維持良好的駕駛紀錄非常重要。