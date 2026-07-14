羚羊谷現西尼羅病毒患者 洛縣2026首例
KTLA電視台報導，洛杉磯縣公共衛生局13日宣布，該縣2026年首宗人類感染西尼羅病毒（West Nile virus，WNV）病例已獲確認。
患者為羚羊谷（Antelope Valley）一名居民，因6月出現症狀後，罹患西尼羅病毒腦炎（West Nile virus encephalitis），目前正在住院治療。衛生單位未公布患者年齡及性別。
公共衛生局建議民眾採取防蚊措施，包括：使用防蚊液保護自己及家人；清除住家周圍所有積水容器，避免蚊子產卵繁殖；安裝、修補紗窗與紗門，防止蚊子進入室內；戶外活動時，儘量穿著長袖上衣及長褲；定期清潔並消毒游泳池，同時排除泳池覆蓋布上的積水。
衛生局表示，正與各地病媒蚊防治機構合作，加強高風險地區的蚊蟲防治工作。
報導稱，西尼羅病毒主要透過受感染蚊子叮咬傳播。感染後常見症狀包括發燒、頭痛、噁心、全身痠痛及輕微皮疹。在少數嚴重病例中，病毒可能侵犯神經系統，引發腦膜炎、腦炎、癱瘓，甚至導致死亡。
資料顯示，南加州長堤市（Long Beach）公共衛生部門6月末宣布今年加州首例人類感染西尼羅病毒病例。而其他地區包括橙縣、聖地牙哥縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣，均驗出西尼羅病毒，但並未發生病毒感染患者。不過，公共衛生專家預估，7月至9月將是南加州西尼羅病毒感染風險最高的時期。
洛杉磯縣公共衛生局宣布，2026年首宗人類感染西尼羅病毒病例已獲確認，患者是羚羊谷一名居民，並因感染後出現腦炎正在住院治療。 患者在6月出現症狀後，病情進一步發展為西尼羅病毒腦炎，屬於較嚴重的神經系統感染，目前仍在住院接受治療，衛生單位未公布其年齡與性別。 衛生局建議使用防蚊液、清除住家周圍積水、修補紗窗紗門，戶外穿長袖長褲，並定期清潔消毒游泳池及排除覆蓋布積水，以減少蚊蟲孳生。
精華 FAQ
洛杉磯縣公共衛生局宣布，2026年首宗人類感染西尼羅病毒病例已獲確認，患者是羚羊谷一名居民，並因感染後出現腦炎正在住院治療。
患者在6月出現症狀後，病情進一步發展為西尼羅病毒腦炎，屬於較嚴重的神經系統感染，目前仍在住院接受治療，衛生單位未公布其年齡與性別。
衛生局建議使用防蚊液、清除住家周圍積水、修補紗窗紗門，戶外穿長袖長褲，並定期清潔消毒游泳池及排除覆蓋布積水，以減少蚊蟲孳生。
上一則
最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋
下一則