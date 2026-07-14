羚羊谷現西尼羅病毒患者 洛縣2026首例

南加州洛杉磯縣公共衛生局13日宣布，該縣2026年首宗人類感染西尼羅病毒（West Nile virus，WNV）病例已獲確認。(取自衛生局官網）

KTLA電視台報導，洛杉磯縣公共衛生局13日宣布，該縣2026年首宗人類感染西尼羅病毒（West Nile virus，WNV）病例已獲確認。

患者為羚羊谷（Antelope Valley）一名居民，因6月出現症狀後，罹患西尼羅病毒腦炎（West Nile virus encephalitis），目前正在住院治療。衛生單位未公布患者年齡及性別。

公共衛生局建議民眾採取防蚊措施，包括：使用防蚊液保護自己及家人；清除住家周圍所有積水容器，避免蚊子產卵繁殖；安裝、修補紗窗與紗門，防止蚊子進入室內；戶外活動時，儘量穿著長袖上衣及長褲；定期清潔並消毒游泳池，同時排除泳池覆蓋布上的積水。

衛生局表示，正與各地病媒蚊防治機構合作，加強高風險地區的蚊蟲防治工作。

報導稱，西尼羅病毒主要透過受感染蚊子叮咬傳播。感染後常見症狀包括發燒、頭痛、噁心、全身痠痛及輕微皮疹。在少數嚴重病例中，病毒可能侵犯神經系統，引發腦膜炎、腦炎、癱瘓，甚至導致死亡。

資料顯示，南加州 長堤市（Long Beach）公共衛生部門6月末宣布今年加州首例人類感染西尼羅病毒病例。而其他地區包括橙縣、聖地牙哥縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣，均驗出西尼羅病毒，但並未發生病毒感染患者。不過，公共衛生專家預估，7月至9月將是南加州西尼羅病毒感染風險最高的時期。