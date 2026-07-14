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南加台灣旅館公會 年會暨實習生結業

記者張宏／洛杉磯報導
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僑務委員會委員長徐佳青（中）為公會會長劉明岳（左）和名譽理事長徐明豐送上禮物。（...
僑務委員會委員長徐佳青（中）為公會會長劉明岳（左）和名譽理事長徐明豐送上禮物。（記者張宏／攝影）

加州台灣旅館業同業公會11日舉辦第51屆年會和暑期實習生結業典禮，現場匯集數百名賓客，來自台灣的大學六名實習生分享在旅館不同部門工作感受，以及對美國文化和團隊合作的心得。

公會會長劉明岳表示，今年把旅館公會年會和實習結業典禮安排在一起很有意義，他看到學生們認真投入餐桌擺設等實際操作，這才是真正學以致用。公會每年提供台灣學生五至八周的實習機會。實習課程涵蓋飯店經營的各個方面，包括會計、前台服務、餐廳管理等。

公會名譽理事長徐明豐表示，現在年輕人就業趨勢比較傾向高科技產業，像旅館這種需要大量人際互動、偏向勞力密集的服務業，對年輕人有挑戰。為鼓勵更多年輕人投身旅館業，每年都會有六名到十名台灣的大學生來他的旅館實習一個月，今年有六名學生參與，希望他們在這裡學到一些東西之後，再回到台灣與大家分享，也藉此增長他們的國際視野。

今年六名實習生分別是中原大學劉芝均和王宣閔、大葉大學林宇信和陳奕勳、台灣師範大學呂天晴和邱竹銥，大家從徐佳青手中接過1000美元獎學金，都對這次實習經歷表示收穫頗豐。

僑務委員會委員長徐佳青從聖地牙哥趕來現場，她表示，這次旅館公會周年慶和僑務夏令會的時間剛好重疊，讓她有機會參與。僑務夏令營行程主要針對美國及中南美三個區域，近年夏令會更加能促進從第一代僑胞到甚至第四代的交流。她看到年紀最小只有兩歲，最年長是97歲，大家都能夠在同一個夏令會中分享不同的經驗與資訊。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元、旅館公會理事長張郁芬、北美洲台灣旅館公會聯合總會總會長彭鈺絢、美南休士頓台灣旅館公會會長嚴杰等人出席該活動。

南加州台灣旅館業同業公會11日舉辦第51屆年會和暑期實習生結業典禮。（記者張宏／...
南加州台灣旅館業同業公會11日舉辦第51屆年會和暑期實習生結業典禮。（記者張宏／攝影）

實習生們從徐佳青手中接過1000美元的獎學金，大家都對這次實習經歷表示收穫頗豐。...
實習生們從徐佳青手中接過1000美元的獎學金，大家都對這次實習經歷表示收穫頗豐。（記者張宏／攝影）

南加州台灣旅館業同業公會11日舉辦第51屆年會，圖為徐佳青（右八）和公會成員合影...
南加州台灣旅館業同業公會11日舉辦第51屆年會，圖為徐佳青（右八）和公會成員合影。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 公會11日舉辦第51屆年會，並結合暑期實習生結業典禮。現場除了有多位僑界與旅館業人士出席，也讓6名台灣大學生分享實習心得與學習成果。

  • 6名實習生分別來自中原大學、大葉大學與台灣師範大學。他們在現場從徐佳青手中接過1000美元獎學金，也表示這段旅館實習經歷收穫豐富。

  • 公會認為旅館業需要大量人際互動與實務操作，學生能在會計、前台、餐廳管理等部門學到真本事。希望他們返台後分享經驗，並拓展國際視野。

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