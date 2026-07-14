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國泰老人公寓風波未歇 原管理機構不服接管上訴

記者子為╱洛杉磯報導
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圍繞國泰老人公寓的風波並未隨著大樓出售而畫下句點，一場涉及原管理機構及其公益資產...
圍繞國泰老人公寓的風波並未隨著大樓出售而畫下句點，一場涉及原管理機構及其公益資產的司法程序，目前仍在持續進行。（記者子為/攝影）

洛杉磯華埠國泰老人公寓（Cathay Manor）曾因電梯停擺、消防安全隱患等問題，導致不少華裔長者一度被迫摸黑爬樓梯，甚至被困家中。大樓在新業主接手後，如今已逐漸恢復新貌。然而，圍繞這棟老人公寓的風波並未隨著大樓出售而畫下句點，一場涉及原管理機構及其公益資產的司法程序，目前在持續進行。

長期關注此案的華埠公平發展聯盟（CCED）創辦人張景雄近日向本報表示，據他了解，負責經營國泰老人公寓的原非營利機構C.C.O.A. Housing Corporation（CCOA Housing），目前已就法院任命接管人的裁定提出上訴。他認為，此舉將拖延訴訟，以及相關責任的釐清。

張景雄表示，自2021年國泰老人公寓爆發管理危機以來，住戶及社區團體便持續要求加州檢察長辦公室調查CCOA Housing的帳目及管理情況。如今法院指派第三方接管，是社區多年來要求究責的重要一步。

根據洛杉磯高等法院2026年1月22日的裁定，加州檢察長辦公室於2024年12月23日起訴CCOA Housing及蔡啓光（Gong Donald Toy，又名Don Toy）、Sing Foo、Janet Lim及Jimmy Victoria等四名董事，指控其違反董事職責，並要求法院解散該非營利機構。法院其後批准檢方提出的指認接管請求，指派Stephen J. Donell擔任接管人。

根據法院文件，國泰老人公寓於2023年以9700萬美元出售。由於出售所得屬於非營利機構的公益資產，加州檢察長認為，這筆資金應受到監督，並繼續用於長者及身障人士相關公益用途，這成為本案訴訟的重點之一。

法院列舉多項支持接管的理由。根據裁定引用的檢方證據，CCOA Housing董事會長期未依章程正常運作，甚至無法達到法定開會人數；在處理美國住房與城市發展部（HUD）和解及國泰老人公寓出售等重大事項時，多名董事表示未曾參與相關討論，也沒有看過合約或文件。檢方提交的宣誓書中引用董事證詞稱，董事會曾長達三年未開會討論機構運作，部分出售及和解事項主要由蔡啓光處理。

法院文件指出，國泰老人公寓因管理問題，曾被HUD要求出售，並支付150萬美元罰款。法院引用的檢方證據指出，這筆罰款最後由CCOA Housing以機構資金支付，而蔡啓光本人並未支付任何款項。法院認為，該情況也是其支持由第三方接管的考量因素之一。

張景雄表示，住戶多年來關心的不只是當時的居住環境，也希望釐清原管理層是否妥善管理非營利機構的公益資產。

目前，CCOA Housing已就法院任命接管人的裁定提出上訴，全案仍在審理中，法院尚未就加州檢察長要求解散CCOA Housing及相關指控作出最終判決。

國泰老人公寓居民曾公開抵制當時的業主蔡啓光。（記者子為/攝影）
國泰老人公寓居民曾公開抵制當時的業主蔡啓光。（記者子為/攝影）

精華 FAQ

  • 核心爭議在於法院已指派接管人，但原管理機構CCOA Housing不服裁定並提出上訴；同時，加州檢察長要求解散該機構的訴訟也尚未有最終判決。

  • 檢方主張，國泰老人公寓2023年出售所得屬非營利機構的公益資產，應受監督並繼續用於長者及身障人士公益用途，因此需由第三方接管以防資產流失。

  • 法院引用檢方證據指出，董事會長期無法正常運作，甚至多年未開會，多名董事對重大出售與和解程序毫不知情，且150萬美元罰款由機構支付，顯示管理失序。

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