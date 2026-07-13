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美麻疹35年來最嚴重 專家：主因接種率下降

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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「麻疹合作計畫」執行主任Patsy Stinchfield表示，提高MMR疫苗接...
「麻疹合作計畫」執行主任Patsy Stinchfield表示，提高MMR疫苗接種率，是遏止麻疹疫情持續擴大的關鍵。（ZOOM截屏）

美國疾病控制暨預防中心（CDC）統計，截至7月2日，全美今年已累計2170例麻疹病例，創35年來新高。美國社群媒體（American Community Media，ACM）10日舉辦線上簡報會，多位感染症專家警告，麻疹再度流行並非病毒變得更強，而是疫苗接種率下降，加上錯誤資訊持續散播，讓這種原本已受到控制的疾病，再次快速擴散。

專家指出，美國雖於2000年宣布麻疹已在境內消除，意即沒有持續性的本土傳播，但病毒並未從全球消失，只要海外病例輸入，加上社區接種率不足，就可能引發大規模疫情。目前至少需要95%的兩劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗接種率，才能維持群體免疫。

「麻疹合作計畫」（Measles Collaborative）執行主任、兒科護理師Patsy Stinchfield表示，麻疹是目前已知傳染力最強的疾病之一，一名患者可傳染12至18人。她強調，麻疹不只是皮疹和發燒，更可能引發肺炎、腦炎、失明、失聰，甚至死亡。即使康復，也可能因免疫系統受損，在未來數年更容易感染其他疾病。

她分享，一名九個月大的嬰兒，原本可在出國前提前接種MMR疫苗，但家長因孩子睡著而延後接種，結果赴索馬利亞旅遊期間感染麻疹，返美後住進加護病房並使用呼吸器15天，雖成功保住性命，卻可能留下肺部永久傷害。她說，希望這起案例提醒家長，千萬不要低估麻疹的危險性。

猶他大學兒童感染科主任Andrew Pavia表示，猶他州一年來已通報超過700例麻疹，但透過數學模型與病毒基因分析推估，實際感染人數可能是官方數字的兩至四倍，原因包括部分患者未就醫、醫療資源不足，以及部分家庭不願接受檢測。他也指出，今年約四分之一病例為20歲以上成人，孕婦若感染，更可能將病毒傳染給新生兒。

針對外界擔心現行疫苗是否仍有效，德州農工大學（Texas A&M）生物學教授Benjamin Neuman表示，麻疹不像流感或新冠病毒容易快速變異，現行MMR疫苗仍具極高保護力，沒有更新疫苗的必要。

曾任CDC免疫實務諮詢委員會（ACIP）主席的Jose Romero表示，疫苗建議均建立在嚴謹科學證據及安全性評估之上，民眾應相信科學，而非未經證實的網路資訊。

多位專家一致呼籲，麻疹是可透過疫苗有效預防的疾病，及時完成兩劑MMR疫苗接種，不僅保護自己與家人，也能保護嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者，共同防止疫情持續擴大。

精華 FAQ

  • 專家認為主因不是麻疹病毒變異，而是社區疫苗接種率下降，加上錯誤資訊持續擴散，讓原本受控的疾病在海外病例輸入後迅速傳播。

  • 專家指出，至少要有95%的民眾完成2劑MMR疫苗接種，才能維持群體免疫，避免海外輸入病例在社區內引發大規模疫情。

  • 專家表示麻疹傳染力極強，可能引發肺炎、腦炎甚至死亡，但現行MMR疫苗仍具高度保護力，沒有更新疫苗的必要，應盡快按時完成接種。

疫苗 CDC 麻疹

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