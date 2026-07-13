蓄壓千年而躁動？洛杉磯以北4.2級地震

凌晨3點38分，弗雷澤公園東南方約1英里處發生4.2級地震。（美國地質調查局）

紐約郵報報導，根據美國地質調查局（USGS）報告，南加 州於周日清晨發生一起芮氏規模4.2的地震 ，震央位於洛杉磯 以北約70英里處，整個南加州地區皆有震感。而上月才剛發布有關南加地震「蓄壓1000年」的報告。

這起地震發生於清晨3點30分過後，震央位於弗雷澤公園東南方約1英里處。該地為鄰近洛杉磯縣界、位於5號州際公路沿線的山區社區。地震發生後，美國地質調查局的「ShakeAlert」地震預警系統已立即啟動。目前尚無人員傷亡或財產損失的即時報告。

美國地質調查局指出，雖然周日的地震威力明顯較弱，但規模4.2的地震仍足以引發有感的搖晃，導致房屋與商家震動，並可能在震央附近造成輕微損壞。

此次地震發生之際，科學家們也再次發出警告，提醒南加州仍隨時可能面臨更大規模的地震威脅。

上個月發表的一項研究指出，聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）與聖哈辛托斷層（San Jacinto Fault）兩大主要地帶的應力水平，已達到至少1000年來的最高點。研究人員表示，這項發現並不意味著大地震迫在眉睫，但確實加劇了長期以來的擔憂—即該地區已為加州人常說的「大地震」（The Big One）已準備蓄勢待發。

南加州大學教授兼加州全州地震中心主任埃爾巴納（Ahmed Elbanna）表示：「加州很幸運，自1994年北嶺地震以來，就沒有再經歷過大型的城市地震。若要釋放該研究所提到的應力水平，我們需要一場規模7或更大規模的地震。」

研究人員指出，一旦南加州發生規模7或以上的地震，將可能波及整個洛杉磯大都會區及內陸帝國（Inland Empire）近2400萬人口。其威力將比今年6月襲擊北加州的5.6級地震還要強上125倍以上。

由於加州位於太平洋板塊與北美洲板塊的交界帶上，每年都會經歷數千次地震。雖然絕大多數地震因規模太小而讓人毫無察覺，但該州密集的斷層網絡—包括聖安地列斯斷層、聖哈辛托斷層和海沃德斷層（Hayward Fault）—使其成為全球地殼活動最活躍的地區之一。

歷史上的幾場重大地震，包括1906年舊金山大地震、1971年聖費南多地震、1989年洛馬普里塔地震以及1994年北嶺地震，都深刻地形塑並影響了加州現行的建築法規與防災應變措施。