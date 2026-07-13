洛華僑中心主任張皓鈞回任 推動3大目標

離開洛杉磯約四年半後，張皓鈞近日再次回到熟悉的洛杉磯，接任洛杉磯華僑文教服務中心主任。（記者謝雨珊／攝影）

離開洛杉磯 約四年半後，張皓鈞近日再次「回鍋」，接任洛杉磯華僑文教服務中心主任。他表示，此次回任最大的感受是洛杉磯比以前更加蓬勃發展，許多老朋友依舊保持活力，也看到僑界持續壯大。他近日向本報記者透露回任後的任內計畫與目標。

隨著新的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處落成，洛僑中心館舍未來也將可能改善與升級。張皓鈞透露，僑委會已將洛僑中心整建計畫納入規畫，預計2027年開始進行設計規畫，2028年進入施工階段，屆時將依照僑界需求進行內部空間調整。他表示，整建過程中將盡可能降低對僑民使用場地的影響，也會特別重視施工期間的安全問題，希望未來完成後的新空間，能更符合下一階段僑界發展需求。

張皓鈞指出，各地僑教中心整建時，也會結合所在地特色。例如，有些館舍會融入當地產業或文化元素，像以NASA為特色的德州館舍，或與美國政治經濟特色連結的華府館舍。至於洛杉磯，作為全球娛樂產業重鎮，未來是否能結合電影、音樂或華語流行文化等元素，也將廣泛聽取僑界意見，凝聚大家力量，共同打造符合在地特色的空間。

除了館舍升級，青年培育也是張皓鈞此次回任後的重要工作方向之一。他表示，海外青年是未來僑界發展的重要力量，希望透過更多交流計畫，讓年輕世代與台灣建立更緊密連結。他希望重啟「海外青年搭橋計畫」，邀請台灣大專院校優秀學生到海外與僑界互動。

華語教育推廣也是張皓鈞任內另一項重點工作。他表示，目前全球台灣華語文學習中心已有七所，未來希望持續增加據點，讓更多主流社會人士有機會學習華語，並透過語言深化對台灣文化的認識。