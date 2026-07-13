世界盃足球熱潮 為洛奧運暖場
為給聖蓋博谷民眾帶來世界盃足球賽熱潮，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）11日在艾爾蒙地的惠提爾峽谷休閒區（Whittier Narrows Recreation Area）舉辦世界盃官方球迷專區（Fan Zone）及「Open Streets」開放街道活動。透過運動、文化與社區參與，讓世界盃熱情走進洛杉磯各社區，也為2028年洛杉磯奧運暖身。
蘇麗絲表示，世界盃不僅是一場全球矚目的體育盛事，更是凝聚社區的契機。希望藉此活動，把世界盃帶來的興奮與活力，從比賽場館延伸到洛杉磯各社區。這些國際賽事正在北美各地舉行，部分比賽在洛杉磯登場，希望讓無法親臨球場的民眾，也能在社區感受世界盃的熱情與歡樂。蘇麗絲說，她會透過電視轉播關注每一場比賽，甚至看球時會情不自禁對著電視加油、吶喊。
她表示，這次特別選擇惠提爾峽谷休閒區，作為FIFA官方球迷專區所在地，希望打造一個適合家庭、朋友及各族裔居民共同參與的公共活動空間。這裡未來也會成為2028年洛杉磯奧運會的重要場域之一，而距離公園約四分之三英里的LA Clays Shooting Park，也將作為2028年洛杉磯奧運官方射擊比賽的場館。藉由世界盃系列活動，可提前讓更多居民參與國際大型賽事，共同迎接洛杉磯邁向世界體育之都的重要時刻。
除球迷專區外，11日同步舉辦「Open Streets」活動，將部分道路暫時開放給行人、自行車及各項休閒活動使用，鼓勵民眾走出戶外，享受公共空間。現場還設有美食餐車、各式攤位、文化展演及娛樂表演，吸引許多民眾攜家帶眷前來共襄盛舉，現場洋溢濃厚嘉年華氛圍。
球迷大排長龍入場參與，其中不少人穿著墨西哥綠色球服表示支持，其中也不乏華人，來自哈岡的華人張小姐表示，她支持的球隊已無緣決賽，來這裡主要是感受世界盃氛圍。11日雖然天氣炎熱，但大家都很有熱情。
活動地點選在艾爾蒙地的惠提爾峽谷休閒區，並以FIFA官方球迷專區形式登場，讓聖蓋博谷居民能就近感受世界盃熱潮。 現場同時舉辦Open Streets開放街道活動，還有美食餐車、攤位、文化展演與娛樂表演，讓家庭與各族裔居民都能一起參與。 主辦方希望藉由世界盃系列活動，讓居民提早熟悉國際賽事氛圍，並預告惠提爾峽谷將成為2028年洛杉磯奧運的重要場域之一。
精華 FAQ
活動地點選在艾爾蒙地的惠提爾峽谷休閒區，並以FIFA官方球迷專區形式登場，讓聖蓋博谷居民能就近感受世界盃熱潮。
現場同時舉辦Open Streets開放街道活動，還有美食餐車、攤位、文化展演與娛樂表演，讓家庭與各族裔居民都能一起參與。
主辦方希望藉由世界盃系列活動，讓居民提早熟悉國際賽事氛圍，並預告惠提爾峽谷將成為2028年洛杉磯奧運的重要場域之一。
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