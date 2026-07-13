世界盃足球熱潮 為洛奧運暖場

為給聖蓋博谷民眾帶來世界盃足球賽熱潮，洛杉磯縣政委員蘇麗絲於艾爾蒙地的惠提爾峽谷休閒區舉辦世界盃官方球迷專區活動。（記者張宏╱攝影）

為給聖蓋博谷民眾帶來世界盃 足球賽熱潮，洛杉磯 縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）11日在艾爾蒙地的惠提爾峽谷休閒區（Whittier Narrows Recreation Area）舉辦世界盃官方球迷專區（Fan Zone）及「Open Streets」開放街道活動。透過運動、文化與社區參與，讓世界盃熱情走進洛杉磯各社區，也為2028年洛杉磯奧運 暖身。

蘇麗絲表示，世界盃不僅是一場全球矚目的體育盛事，更是凝聚社區的契機。希望藉此活動，把世界盃帶來的興奮與活力，從比賽場館延伸到洛杉磯各社區。這些國際賽事正在北美各地舉行，部分比賽在洛杉磯登場，希望讓無法親臨球場的民眾，也能在社區感受世界盃的熱情與歡樂。蘇麗絲說，她會透過電視轉播關注每一場比賽，甚至看球時會情不自禁對著電視加油、吶喊。

她表示，這次特別選擇惠提爾峽谷休閒區，作為FIFA官方球迷專區所在地，希望打造一個適合家庭、朋友及各族裔居民共同參與的公共活動空間。這裡未來也會成為2028年洛杉磯奧運會的重要場域之一，而距離公園約四分之三英里的LA Clays Shooting Park，也將作為2028年洛杉磯奧運官方射擊比賽的場館。藉由世界盃系列活動，可提前讓更多居民參與國際大型賽事，共同迎接洛杉磯邁向世界體育之都的重要時刻。

除球迷專區外，11日同步舉辦「Open Streets」活動，將部分道路暫時開放給行人、自行車及各項休閒活動使用，鼓勵民眾走出戶外，享受公共空間。現場還設有美食餐車、各式攤位、文化展演及娛樂表演，吸引許多民眾攜家帶眷前來共襄盛舉，現場洋溢濃厚嘉年華氛圍。

球迷大排長龍入場參與，其中不少人穿著墨西哥綠色球服表示支持，其中也不乏華人，來自哈岡的華人張小姐表示，她支持的球隊已無緣決賽，來這裡主要是感受世界盃氛圍。11日雖然天氣炎熱，但大家都很有熱情。

現場還有舞龍舞獅活動。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（右二）和民眾合影。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯Metro也在活動現場擺攤。（記者張宏╱攝影）

可口可樂的世界盃主題攤位。（記者張宏╱攝影）

為給聖蓋博谷民眾帶來世界盃足球賽熱潮，洛杉磯縣政委員蘇麗絲於艾爾蒙地的惠提爾峽谷休閒區舉辦世界盃官方球迷專區活動，民眾排隊入場。（記者張宏╱攝影）

球迷大排長龍入場參與，其中不少人穿著墨西哥綠色球服表示支持。（記者張宏╱攝影）