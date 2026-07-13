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外來物種金貽貝入侵 南加供水新隱患

記者子為╱蒙特利公園市報導
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金貽貝的擴散雖然不影響飲用水安全，但會大量附著於取水口、管線及抽水設備，造成設施...
金貽貝的擴散雖然不影響飲用水安全，但會大量附著於取水口、管線及抽水設備，造成設施堵塞、增加維護成本。（SGVMWD提供）

面對氣候變遷、極端天氣及外來入侵物種等挑戰，聖蓋博谷市政水務區（SGVMWD）日前舉辦簡報會，說明目前區域供水情況，以及因應未來供水挑戰的規畫。水區表示，近年降雨型態改變、州水供應波動及新興環境風險，正考驗加州水資源管理能力，而外來入侵物種「金貽貝」是近期加州水務面臨的新挑戰。

總經理Jose Reynoso表示，SGVMWD是加州29個州水工程（State Water Project）承包單位之一，負責將北加州輸送的州水引入聖蓋博谷地區，再透過區域輸配系統及地下水回補等方式，供應轄區內各地方供水單位使用。

目前州政府推動中的「三角洲輸水工程」（Delta Conveyance Project）也是水區關注的重點。Reynoso表示，該工程預估投資約200億美元，規畫興建地下輸水隧道，以提升州水系統輸送能力，因應暖冬少雪及極端氣候，同時降低地震造成輸水中斷的風險。項目目前仍處規畫與融資階段。

除氣候變遷外，外來入侵物種「金貽貝」是近期加州水務面臨的新挑戰。Reynoso表示，金貽貝疑似透過船舶壓艙水進入加州，不到一年便從北加州迅速擴散至州水系統。雖然不影響飲用水安全，但會大量附著於取水口、管線及抽水設備，造成設施堵塞、增加維護成本，也可能影響輸水效率，目前各水務機構正積極研究因應措施。

聖蓋博主盆地水資源配給委員會水資源總監Justin Nakano表示，地下水是聖蓋博谷最主要的供水來源，目前約占全區用水量八成。

Nakano形容，地下水盆地就像一個巨大的天然蓄水庫，雨水及人工回補的水會慢慢滲入地下，儲存在砂石層之間，待有需要時再抽取供水。不過，由於地下水屬於共享資源，若抽取量長期超過自然補注速度，可能導致地層下陷，甚至降低地下含水層未來的蓄水能力，因此委員會每年都會依據地下水補注情況決定可抽取總量，並持續監測地下水位變化。

他表示，近年乾旱時間愈來愈長，加上外部供水成本持續增加，地下水管理的重要性也愈來愈高。委員會近年持續推動地下水回補及儲水計畫，在雨量充沛時將更多水回灌地下，以提高乾旱期間的供水韌性。

聖蓋博谷市政水務區舉辦媒體簡報會，說明目前區域供水情況，以及因應未來供水挑戰的規...
聖蓋博谷市政水務區舉辦媒體簡報會，說明目前區域供水情況，以及因應未來供水挑戰的規畫（記者子為╱攝影）

精華 FAQ

  • 水區表示，近年降雨型態改變、州水供應波動、極端天氣與外來入侵物種，都在考驗加州供水系統。除了強化輸水能力，也必須提升地下水回補與整體供水韌性。

  • 該工程預估投資約200億美元，計畫興建地下輸水隧道，提升州水系統輸送能力，並降低暖冬少雪與地震造成的供水中斷風險，目前仍在規畫與融資階段。

  • 金貽貝雖不影響飲用水安全，但會大量附著在取水口、管線與抽水設備上，造成堵塞、增加維護成本，也可能降低輸水效率，因此各水務機構正積極研擬應對措施。

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