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體驗太平藍 客家會辦手染工藝交流

記者張宏╱洛杉磯報導
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學生們現場學習藍染技術。（記者張宏╱攝影）
學生們現場學習藍染技術。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯台灣客家會11日在洛僑中心舉辦「靛色的交響·洛杉磯工藝文化交流展」，曾受邀進駐中華民國總統府會客室的台灣客家藍染品牌「太平藍」，現場教學民眾如何染出漂亮的客家藍，吸引近百人參與。

大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇表示，洛僑中心與客家會共同邀請台中太平頭汴坑客家聚落「太平藍」團隊舉辦展覽，透過展覽、專題講座與藍染體驗課程三大亮點，向美國主流社會與海外僑胞展現台灣客家藍染的文化深度與創新能量，吸引各界高度關注。他們帶來的不僅是一項傳統工藝，更將台灣客家文化的精神、溫度與人文底蘊一同帶到海外，讓大家深受感動，藉此機會不僅讓海外僑胞更加深入認識台灣客家文化，也讓下一代及美國民眾親身感受藍染工藝之美，深化文化認同，促進台美文化交流，意義深遠。

「太平藍」董事長葉晉玉及五名設計師帶領學員進行藍染手作體驗，在專業指導下，每位參與者皆完成屬於自己的藍染作品，現場充滿創作樂趣與文化交流的溫馨氣氛。葉晉玉表示，太平藍源自九二一大地震後的社區重建行動，他率領團隊進駐台中太平頭汴坑，從社區營造出發，陪伴地方重建，並以客家藍染作為地方創生的重要核心。多年來，團隊一步一腳印，將偏鄉工藝推向國際舞台，使台灣客家藍染成功打入國內外高端文創市場。太平藍多年來屢獲國內外肯定，展現台灣工藝躍上世界舞台的實力。

現場賓客雲集，駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣代表外交部長林佳龍致賀詞、洛僑中心主任張皓鈞、駐洛杉磯台北經文處長夫人楊雅琇及洛杉磯世界日報社長于趾琴等出席。

太平蘭董事長葉晉玉（左）贈送禮物給駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣。（記者張宏╱攝...
太平蘭董事長葉晉玉（左）贈送禮物給駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣。（記者張宏╱攝影）

大洛杉磯台灣客家會11日在洛杉磯僑教中心舉辦「靛色的交響·洛杉磯工藝文化交流展」...
大洛杉磯台灣客家會11日在洛杉磯僑教中心舉辦「靛色的交響·洛杉磯工藝文化交流展」。（記者張宏╱攝影）

大洛杉磯台灣客家會理事長李妙麗出席活動。（記者張宏╱攝影）
大洛杉磯台灣客家會理事長李妙麗出席活動。（記者張宏╱攝影）

僑務委員潘意玲很喜歡太平藍帶來的展品。（記者張宏╱攝影）
僑務委員潘意玲很喜歡太平藍帶來的展品。（記者張宏╱攝影）

大洛杉磯台灣客家會11日在洛杉磯僑教中心舉辦「靛色的交響·洛杉磯工藝文化交流展」...
大洛杉磯台灣客家會11日在洛杉磯僑教中心舉辦「靛色的交響·洛杉磯工藝文化交流展」，圖為貴賓合影。（記者張宏╱攝影）

（左起）大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇、「太平藍」董事長葉晉玉、駐洛杉磯台北經文處...
（左起）大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇、「太平藍」董事長葉晉玉、駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣、駐洛杉磯台北經文處長夫人楊雅琇、大洛杉磯台灣客家會理事長李妙麗在活動中交流。（記者張宏╱攝影）

大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇在活動中發言。（記者張宏╱攝影）
大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇在活動中發言。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動由大洛杉磯台灣客家會與洛僑中心共同舉辦，地點在洛僑中心。現場結合展覽、講座與體驗課程，讓當地僑胞與民眾近距離接觸台灣客家藍染文化。

  • 太平藍團隊帶來藍染作品展示、專題講座與手作體驗課程，並由董事長葉晉玉及5名設計師現場指導。參與者親手完成作品，感受工藝過程與文化溫度。

  • 太平藍源自九二一大地震後的社區重建，從台中太平頭汴坑出發，以客家藍染推動地方創生並走向國際。此次赴美交流，不僅推廣台灣工藝，也深化台美文化連結。

中華民國 洛杉磯

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