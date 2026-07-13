世華工商婦女會 橙縣聚會交流

「Wine&Connect」交流晚會以葡萄酒文化、美食分享及交流互動為主軸，讓與會者在輕鬆愉快的氛圍中建立友誼。（世界華人工商婦女企管協會橙縣分會提供）

世界華人 工商婦女企管協會（GFCBW）橙縣 分會日前舉辦7月「Wine&Connect」交流晚會，以葡萄酒文化、美食分享及交流互動為主軸，邀請會員、榮譽顧問、企業領袖等共襄盛舉。

本次交流晚會共分享超過20款來自世界各地知名產區的葡萄酒，每位分享者除了介紹酒款特色、釀造背景及品飲風味外，更分享每瓶酒背後的人生故事與選酒理念，讓大家在品味佳釀的同時，深入認識世界各地葡萄酒文化。

多位與會會員表示，「Wine&Connect」不僅是一場品酒交流，更是一場凝聚情誼、分享人生的聚會。透過來自世界各地的美酒、美食與真誠互動，大家在輕鬆自在的氛圍中建立友誼、拓展視野，也更加認同世華所倡導的學習、服務與成長精神。

該分會今年積極推動企業參訪、公益講座、專業論壇、文化交流及社區服務等多元活動。而橙縣分會成立三年內，會員人數已快速成長至90多位，持續吸引來自科技、金融、醫療、教育、法律、房地產及各專業領域的優秀女性加入，成為推動公益服務及連結僑界的重要平台。

橙縣分會會長林瑩姿（Joyce Lin）表示，今年分會以「瑩造共識・姿領未來」為核心理念，希望打造兼具學習、交流、服務與成長的平台，凝聚各行各業優秀女性，共同發揮專業影響力，回饋社會。

本次交流晚會共分享超過20款來自世界各地知名產區的葡萄酒。（世界華人工商婦女企管協會橙縣分會提供）

活動的最後，全體來賓合影留念。（世界華人工商婦女企管協會橙縣分會提供）