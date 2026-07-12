人與事╱徐貴琴退而不休 社群平台朗誦紅樓夢詩詞

徐貴琴鍾愛中國古典名著「紅樓夢」中的詩詞，在微信平台開設「紅樓夢」詩詞朗誦專頁，讓更多人領略中華傳統文化的深厚底蘊。（徐貴琴提供）

年逾七旬的南加退休 人士徐貴琴，把退休生活過得充實而精彩。由於鍾愛中國古典名著「紅樓夢」中的詩詞，她憑藉年輕時積累的朗誦功底，幾年前在微信 平台開設「紅樓夢」詩詞朗誦專頁，希望透過聲音傳遞古典文學之美。如今，她在微信平台創作者等級已晉升為VIP，成為她持續創作、推廣古典文學的積極動力。

徐貴琴目前是「紅樓書苑」成員。她回憶，2020年疫情期間，因長時間待在家中，生活一度顯得單調寂寞。她雖然經常使用微信，卻不喜歡參與家長里短的閒聊，而是希望找到一個充滿文化氣息交流平台。一次偶然在世界日報看到「雕龍詩社」舉辦詩詞朗誦會的消息，便決定加入，從此開啟另一段充滿文學芬芳的退休生活。

加入詩社後，她不僅積極參與朗誦活動，也開始嘗試創作詩詞，與詩詞創作者和朗誦愛好者互相交流。她表示，「雕龍詩社」歷史悠久，聚集許多詩詞創作與朗誦名家，她自己「只是一名小學生」。

由於早年喜歡寫作，也有朗誦基礎，於是在微信小程序「詩入人心」中建立個人專頁，將自己喜愛的「紅樓夢」詩詞朗誦錄製後發布。遇到技術問題，就向平台管理員請教。多年來，她的朗誦作品獲得不少網友讚賞與鼓勵，也讓她更加堅定推廣古典詩詞的初心。

徐貴琴認為，「世界觀、價值觀決定人生觀」。退休後，物質生活已無虞，更重要的是充實精神世界。她相信，一個人生命雖然有限，但閱讀能夠拓展生命的廣度，讓人生更有深度與意義。人的潛能更是無限，只要願意學習，任何年齡都能持續成長。