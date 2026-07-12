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南加中國國樂團 8月1日「馬鳴仲夏．名家名曲」公演

洛杉磯訊
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南加州中國國樂團年度公演8月1日將在聖安東尼山學院的Sophia B. Clar...
南加州中國國樂團年度公演8月1日將在聖安東尼山學院的Sophia B. Clarke Theater舉辦。（南加州中國國樂團提供）

由南加州中國國樂團（CMASC）主辦的年度公演「馬鳴仲夏．名家名曲音樂會（A Midsummer Chinese Music Concert: Masters and Masterpieces）」，將於8月1日晚7時在聖安東尼山學院（Mt. SAC）的Sophia B. Clarke Theater登場，多名中國民樂大師聯袂演出。

音樂會邀請中國國家一級指揮、著名作曲家楊春林擔任客席指揮，與南加州中國國樂團常任指揮邢長江共同執棒。演出陣容包括二胡大師朱昌耀、揚琴演奏家吳文英、嗩吶演奏家于璋，以及國家一級演奏員楊永娟等。朱昌耀將以台灣傳統樂器大廣弦演奏恆春民謠《思想起》，展現台灣民間音樂獨特的人文韻味；與革胡演奏家吳昱沂合作演出二重奏《相望》，詮釋深刻情感。揚琴演奏家吳文英將演出原創作品《春顏．聞鶯》，融合現代創作語彙與傳統演奏技巧，描繪春日景致。嗩吶演奏家于璋將演奏經典名曲《百鳥朝鳳》，以精湛技巧再現百鳥齊鳴、生機盎然的自然景象。胡琴演奏家楊永娟將演出京劇經典曲牌《夜深沉》，展現中國戲曲音樂剛柔並濟的藝術魅力。

南加州中國國樂團多位首席及演奏家亦將共同參與演出，包括前中央民族樂團琵琶首席劉玉、揚琴演奏家魯淑萍、笛子演奏家范凱倫等。

主辦單位表示，本場音樂會採建議捐款方式入場，普通席建議捐款20美元，VIP建議捐款40美元。所有收入將用於支持南加州中國國樂團持續推動中國民族音樂藝術、教育推廣及社區文化服務。

演出地點：1100 N. Grand Ave., Walnut, Sophia B. Clarke Theater. CA 91789。詳情可洽909-618-3885。

南加州中國國樂團年度公演8月1日將在聖安東尼山學院的Sophia B. Clar...
南加州中國國樂團年度公演8月1日將在聖安東尼山學院的Sophia B. Clarke Theater舉辦。（南加州中國國樂團提供）

南加州中國國樂團8月1日將公演《馬鳴仲夏．名家名曲音樂會》，多位中國民樂大師將參...
南加州中國國樂團8月1日將公演《馬鳴仲夏．名家名曲音樂會》，多位中國民樂大師將參與演出，盛況可期。（南加州中國國樂團提供）

精華 FAQ

  • 音樂會訂於8月1日晚間7時舉行，地點在聖安東尼山學院Mt. SAC的Sophia B. Clarke Theater，地址為1100 N. Grand Ave., Walnut, CA 91789。

  • 音樂會由中國國家一級指揮、作曲家楊春林擔任客席指揮，並與常任指揮邢長江共同執棒；演出陣容還包括朱昌耀、吳文英、于璋、楊永娟等民樂名家。

  • 主辦單位採建議捐款入場，普通席建議捐款20美元，VIP建議捐款40美元；所有收入將用於支持國樂團持續推動民族音樂藝術、教育推廣及社區文化服務。

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