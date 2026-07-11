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涉殺虐11託管犬 爾灣馴狗師判囚近12年

編譯組/綜合報導
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53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tin...
53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）刑期10日出爐。圖為兩人被捕照片。（爾灣警局提供）

福斯新聞網報導，現年54歲的爾灣華裔馴狗師薛鄺鍾（Kwong "Tony" Chun Sit，音譯）涉虐殺11隻寵物犬，10日被法院重判近12年監禁。其24歲助理劉婷芳（Tingfeng Liu，音譯）也因涉「快樂K9學院」（Happy K9 Academy）多起犬隻死亡案遭判三年監禁。

薛鄺鍾於6月17日被裁定10項虐待動物重罪、2項凌虐動物重罪，以及企圖隱匿證據和隱匿證據等輕罪成立，遭法院判處11年10個月監禁。同案被告助理劉婷芳則被裁定事後協助重罪犯的從犯重罪，以及毀滅或隱匿證據、企圖毀滅或隱匿證據等輕罪成立。

不幸喪生的11隻寵物犬，分別名為Shadow、Ziggy、Miko、Rosie、Theo、Puffin、Cody、Zoe、Luna、Bang Bang與Saint。

負責本案的檢察官Danica Drotman表示，這些寵物犬原本是在「快樂K9學院」接受為期一至兩周的訓練。隨後的驗屍報告震驚各界，結果顯示其中八隻狗死於中暑，另有一隻死於鈍器創傷。

當警方前往薛鄺鍾的住處搜查時，辦案人員發現他的賓士廂型車內塞滿犬隻運輸籠，且車內散發強烈的漂白水味。

檢察官Michael Chay在庭上痛斥，這些狗當時被強行塞進極度狹小的運輸籠中，並被遺棄在車內。「那輛廂型車根本就是牠們的墳場！」Michael Chay指出，更諷刺的是，當警方詢問薛鄺鍾案發時他自己的狗在何處時，薛鄺鍾竟回答，他的狗正和他一起待在開著冷氣的公寓裡。

在犬隻成群死亡後，薛鄺鍾向飼主們發送簡訊，謊稱愛犬是在夜間「安詳在睡夢中過世」，並主動提供退款，聲稱會安排火化。隨後，薛鄺鍾與劉婷芳將遺體載往多家寵物火化場。在兩隻狗的遺體火化後，執法單位及時介入，阻止其餘遺體的火化滅證。目前仍無法查明已火化二隻狗的具體死因。

此外，檢辯雙方對薛鄺鍾與劉婷芳的關係各執一詞。檢方指兩人為情侶關係，但辯方堅稱兩人純屬僱傭與上司下屬關係。

精華 FAQ

  • 他被裁定10項虐待動物重罪、2項凌虐動物重罪，以及企圖隱匿證據等輕罪成立，最終遭判11年10個月監禁，刑期接近12年。

  • 驗屍結果顯示，其中8隻狗死於中暑，另有1隻死於鈍器創傷；其餘個案因遺體被火化或遭阻止火化，具體死因仍無法完全查明。

  • 檢方指控兩人向飼主謊稱狗隻安詳過世，並安排火化企圖掩蓋真相；警方介入後才阻止其餘遺體被火化，避免證據遭進一步銷毀。

爾灣 華裔 寵物

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