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洛縣藝博館敲響24小時電影時鐘 下半年特展26日登場

記者張宏╱洛杉磯報導
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LACMA將在7月26日至8月23日展出《Christian Marclay：T...
LACMA將在7月26日至8月23日展出《Christian Marclay：The Clock》。（LACMA提供）

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）今年下半年至2027年初展覽計畫，涵蓋當代藝術、攝影、建築、紡織設計、歷史文化及公共藝術等，推出多檔重量級特展，並展出多項深受觀眾喜愛的經典展覽。

率先登場的是7月26日至8月23日展出的《Christian Marclay：The Clock》。該被譽為當代影像藝術經典之作，睽違11年重返洛杉磯。作品由數千段電影與電視片段剪輯而成，依照當地實際時間同步播放，打造長達24小時的「電影時鐘」，讓觀眾在觀展中感受時間流動與影像敘事交織的獨特體驗。

8月23日起推出《Eileen Cowin：Between Panic and Paradise》，回顧洛杉磯藝術家Eileen Cowin 50多年來的創作，透過攝影、錄像、寶麗來及數位作品，探討愛情、家庭、政治與日常生活等主題，呈現其遊走紀實與虛構之間的藝術風格。

9月展覽亮點包括《Textile Alchemy：The Art of Reiko Sudō and NUNO》，介紹日本紡織設計師須藤玲子及NUNO團隊40多年來結合傳統工藝、創新材質與永續理念創作的100多件作品，是迄今規模最大的回顧展。同時登場的《Home of the Future, 1925–1985》，則透過建築模型、家具、家電及影像資料，回顧美國近60年間對未來住宅的各種想像，探討科技如何塑造人們的居家生活，以及不同族群是否真正共享「未來」。

與此同時，《The Kitchen and Its Discontents》將焦點放在廚房空間，藉由兩座經典現代主義廚房設計，以及大量歷史照片、版畫與廣告，探討女性勞動、家庭角色及居家設計之間的關係。

今年秋季還將推出《The Brockman Gallery: Los Angeles, 1967–1990》，回顧洛杉磯Brockman Gallery對非裔及多元族裔藝術家的重要貢獻；11月登場的《Paul R. Williams: Architect for Living》則介紹美國知名非裔建築師Paul R. Williams的建築成就，展出珍貴手稿、設計圖及歷史照片，並與Getty研究院及南加大Fisher Museum共同舉辦相關展覽。

精華 FAQ

  • 率先登場的是7月26日至8月23日展出的《Christian Marclay：The Clock》。這件作品由數千段影視片段剪輯而成，依當地實際時間同步播放，形成24小時電影時鐘。

  • 9月亮點包括《Textile Alchemy：The Art of Reiko Sudō and NUNO》與《Home of the Future, 1925–1985》。前者聚焦日本紡織設計與永續創新，後者回顧美國對未來住宅的想像。

  • 秋季的《The Brockman Gallery: Los Angeles, 1967–1990》回顧非裔與多元族裔藝術貢獻，11月的《Paul R. Williams: Architect for Living》則介紹非裔建築師Paul R. Williams的重要成就。

洛杉磯

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