台美商會邀CBP協助 2分鐘完成Global Entry申請

洛杉磯台美商會9日上午特別舉辦Global Entry面試活動，邀請美國海關與邊境保護局（CBP）官員前往位於聖蓋博市的商會辦公室，為符合資格且有需求的會員面試申辦Global Entry。（記者謝雨珊／攝影）

為了回饋及服務會員們，洛杉磯 台美商會9日上午特別舉辦Global Entry面試活動，邀請美國海關暨邊境保護局（ CBP ）官員前往位於聖蓋博市的商會辦公室，為符合資格且有需求的會員面試申辦Global Entry。當天有約30人抵場辦理，申請人們直呼「非常快速、方便」。

活動當天，CBP官員上午8時便抵達台美商會辦公室進行設備架設與系統測試，確認相關系統能正常連線，以便進行身分資料核對與申請審查。

記者也訪問現場參加面試的申請者，其中包括持有美國護照者以及非美國公民 的綠卡持有人。兩人均表示，事前已透過網路完成部分個人資料填寫，因此抵達活動現場後，流程相當簡便。當天僅需向CBP官員出示護照或綠卡，官員確認基本資料，包括姓名、出生日期及居住地址後，再進行指紋採集，整個面試過程僅花費2分鐘便完成，直呼「非常快速、方便」。

洛杉磯台美商會會長簡志誠指出，許多會員都是企業經營者，平時工作繁忙，而過去經常聽到會員反映，申請Global Entry必須前往機場辦理，時間安排相對不便，因此想說舉辦此活動便利大家。 洛杉磯台美商會會長簡志誠（見圖）舉辦Global Entry面試活動方便會員們。（記者謝雨珊／攝影）

事實上，此次活動籌備並不容易，簡志誠早在今年1月3日便開始與CBP接洽，中間因政府預算不足、相關部門一度暫停運作等因素，導致活動時間不斷調整，最後才順利安排於7月9日舉行。他提到說，根據CBP規定，類似外派面試服務通常需要達到一定申請人數門檻，至少25人以上提出需求，才有機會安排官員前往非機場地點辦理。簡志誠表示，這類服務過去多見於大型企業或機構，很少有亞裔社團為會員爭取此項便利措施。

Global Entry是美國政府提供給低風險旅客的快速通關計畫，通過審核後，會員在返回美國時可使用專用通道，加快海關通關流程。此外，Global Entry資格也包含TSA PreCheck，可在搭乘美國國內航班時享有更便利的安檢程序，對於經常出差或旅行的商務人士而言相當實用。