南加華人瑜伽協會 慶國際瑜伽日同好交流
為慶祝國際瑜伽日和並倡導健康生活方式，南加華人瑜伽協會日前在艾爾蒙地舉辦2026國際瑜伽日慶典，同時現任會長姚鴻雁連任。現場大家還一同體驗芳香呼吸、肩頸瑜伽和哈達瑜伽等課程，讓全身心得到放鬆。
連任儀式上，印度知名瑜伽士祥傌南達達士頒發榮譽獎盃，並依傳統為姚鴻雁點紅點和繫紅線，象徵智慧、慈悲、責任與傳承。姚鴻雁表示，聯合國於2014年將每年6月21日訂為「國際瑜伽日」，鼓勵透過瑜伽促進身心健康、和平共處與永續發展。協會成立十年來始終秉持公益精神，致力推廣瑜伽文化，搭建交流平台，讓更多社區民眾受惠。未來她將與新一屆理事會攜手同行，堅持協會公益服務初心，凝聚更多瑜伽人的力量，不斷提升協會的專業化、規範化與規模化發展，為廣大瑜伽老師及瑜伽愛好者創造更多學習、交流、展示與成長的平台，同時鼓勵更多熱愛瑜伽的朋友加入。
協會理事、旅居洛杉磯的歌手Yvonne Wu與Alannah Sheng獻唱《這世界那麼多人》。蒙特利公園市長楊安立和四名市議員聯名頒發賀狀，並表揚2024至2026年度積極推廣瑜伽、服務社區的優秀理事。
新會員Summer Shi加入協會，她本身是一名瑜伽教練，現場分享多年教學心得。她表示，很期待與協會攜手推廣專業瑜伽課程，造福更多社區民眾。
慶典最後安排國際瑜伽日實作課程，由Amazing Grace帶領芳香呼吸練習，Summer Shi指導肩頸瑜伽，姚鴻雁教授哈達瑜伽與流瑜伽，帶領學員透過體式、呼吸與冥想，體驗「瑜伽連世界，健康向未來」的精神。課程結束後，學員紛紛表示收穫豐富。
此次活動是為慶祝國際瑜伽日，並倡導健康生活方式，同時也安排會長姚鴻雁連任儀式，藉由社區交流與課程體驗推廣瑜伽文化。 現場設有芳香呼吸、肩頸瑜伽、哈達瑜伽與流瑜伽等實作課程，由多位講師帶領學員透過體式、呼吸和冥想放鬆身心，感受瑜伽精神。 印度知名瑜伽士祥傌南達達士為姚鴻雁頒發榮譽獎盃，蒙特利公園市長楊安立及4名市議員也聯名頒發賀狀，表揚協會與理事推廣瑜伽、服務社區的努力。
精華 FAQ
此次活動是為慶祝國際瑜伽日，並倡導健康生活方式，同時也安排會長姚鴻雁連任儀式，藉由社區交流與課程體驗推廣瑜伽文化。
現場設有芳香呼吸、肩頸瑜伽、哈達瑜伽與流瑜伽等實作課程，由多位講師帶領學員透過體式、呼吸和冥想放鬆身心，感受瑜伽精神。
印度知名瑜伽士祥傌南達達士為姚鴻雁頒發榮譽獎盃，蒙特利公園市長楊安立及4名市議員也聯名頒發賀狀，表揚協會與理事推廣瑜伽、服務社區的努力。
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