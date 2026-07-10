南加華人瑜伽協會 慶國際瑜伽日同好交流

現場大家一同體驗芳香呼吸、肩頸瑜伽和哈達瑜伽等課程，讓全身心得到放鬆。（記者張宏／攝影）

為慶祝國際瑜伽日和並倡導健康生活方式，南加華人 瑜伽協會日前在艾爾蒙地舉辦2026國際瑜伽日慶典，同時現任會長姚鴻雁連任。現場大家還一同體驗芳香呼吸、肩頸瑜伽和哈達瑜伽等課程，讓全身心得到放鬆。

姚鴻雁（左）連任會長。圖為姚鴻雁和創會會長楊敦平合影。（記者張宏／攝影）

連任儀式上，印度 知名瑜伽士祥傌南達達士頒發榮譽獎盃，並依傳統為姚鴻雁點紅點和繫紅線，象徵智慧、慈悲、責任與傳承。姚鴻雁表示，聯合國於2014年將每年6月21日訂為「國際瑜伽日」，鼓勵透過瑜伽促進身心健康、和平共處與永續發展。協會成立十年來始終秉持公益精神，致力推廣瑜伽文化，搭建交流平台，讓更多社區民眾受惠。未來她將與新一屆理事會攜手同行，堅持協會公益服務初心，凝聚更多瑜伽人的力量，不斷提升協會的專業化、規範化與規模化發展，為廣大瑜伽老師及瑜伽愛好者創造更多學習、交流、展示與成長的平台，同時鼓勵更多熱愛瑜伽的朋友加入。

南加華人瑜伽協會會長姚鴻雁（右）連任，圖為她從蒙市市長楊安立代表手中接過賀狀。（記者張宏／攝影）

協會理事、旅居洛杉磯的歌手Yvonne Wu與Alannah Sheng獻唱《這世界那麼多人》。蒙特利公園市長楊安立和四名市議員聯名頒發賀狀，並表揚2024至2026年度積極推廣瑜伽、服務社區的優秀理事。

南加華人瑜伽協會日前在艾爾蒙地舉辦2026國際瑜伽日慶典。（記者張宏／攝影）

新會員Summer Shi加入協會，她本身是一名瑜伽教練，現場分享多年教學心得。她表示，很期待與協會攜手推廣專業瑜伽課程，造福更多社區民眾。

南加華人瑜伽協會日前在艾爾蒙地舉辦2026國際瑜伽日慶典。（記者張宏／攝影）

慶典最後安排國際瑜伽日實作課程，由Amazing Grace帶領芳香呼吸練習，Summer Shi指導肩頸瑜伽，姚鴻雁教授哈達瑜伽與流瑜伽，帶領學員透過體式、呼吸與冥想，體驗「瑜伽連世界，健康向未來」的精神。課程結束後，學員紛紛表示收穫豐富。