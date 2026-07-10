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夏季高溫易滋生細菌 洛縣衛生局提醒戶外聚餐注意食物安全

洛杉磯訊
炎熱天氣下應特別注意食物保存方式，避免細菌快速滋生，降低食物中毒風險。(美國食品...
炎熱天氣下應特別注意食物保存方式，避免細菌快速滋生，降低食物中毒風險。(美國食品安全網foodsafety.gov)

夏季是烤肉、野餐及戶外聚會旺季，但高溫也增加食物變質及食源性疾病（Foodborne Illness）風險。洛杉磯縣公共衛生局（LADPH）近日提醒，炎熱天氣應特別注意食物保存方式，避免細菌快速滋生，降低食物中毒風險。

衛生局表示，一般情況下，肉類、乳製品、熟食等易腐敗食品，在室溫下放置超過兩小時就應冷藏或丟棄，以免長時間處於40華氏度至140華氏度的「危險溫度帶」，增加細菌繁殖機會。若戶外氣溫超過90華氏度，易腐敗食品在室外放置時間更不應超過一小時。

衛生局建議，民眾外出野餐或烤肉時，可使用裝有冰塊、冰磚（gel packs）或冷凍水瓶的冰桶（cooler）保存食物，並盡量將冰桶裝滿，以延長保冷效果。若冰桶未裝滿，可加入更多冰塊填補空間，幫助維持低溫。

此外，飲料最好與生鮮或熟食分開存放。由於飲料冰桶開關頻繁，若與食物放在同一個冰桶內，容易導致內部溫度升高，影響食物保存。民眾取用點心或食物時，也應一次取出所需份量，其餘食物應盡快放回冰桶，並避免長時間打開冰桶蓋。

衛生局提醒，若無法確認食物是否仍可安全食用，最好原則就是「有疑慮，就丟棄」。若食物已在烈日下放置過久，即使外觀看起來正常，也可能因細菌滋生而增加食物中毒風險，不建議再次食用。

民眾若懷疑因食品導致生病，可致電213-240-7821或888-397-3993向洛杉磯縣公共衛生局通報食源性疾病，協助衛生單位追查可能的食品安全問題。

精華 FAQ

  • 因為高溫會讓肉類、乳製品和熟食等易腐敗食物更快落入危險溫度帶，細菌繁殖速度增加，食物變質與食源性疾病風險也會明顯上升。

  • 一般情況下，易腐敗食品在室溫下放超過2小時就應冷藏或丟棄；若戶外氣溫超過90華氏度，放置時間更不能超過1小時，以免細菌大量滋生。

  • 可用裝有冰塊、冰磚或冷凍水瓶的冰桶保存食物，並盡量裝滿以維持低溫；飲料最好分開放，取食後盡快蓋回，若無法確認是否安全就直接丟棄。

洛縣 洛杉磯

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