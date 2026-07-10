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查普曼大學博物館 探索加州之美

記者啟鉻／橙縣報導
Hilbert Museum of California Art並非展出世界名作...
Hilbert Museum of California Art並非展出世界名作，而是專注描繪加州風貌、生活與歷史，觀眾欣賞一幅幅畫作時，彷彿在眼前展示的是一部生動加州歷史。（記者啟鉻／攝影）

加州查普曼大學（Chapman University）校園內有別具特色的藝術展館：Hilbert Museum of California Art 。並非展出世界名作，而是專注描繪加州風貌、生活與歷史，觀眾欣賞一幅幅畫作時，彷彿在眼前展示的是一部生動的加州歷史。

根據博物館資訊，該館2016年營運，由藝術收藏家Mark Hilbert與妻子Janet Hilbert多年收藏捐贈，夫妻二人數十年來致力蒐集以加州為主題的藝術作品，希望讓更多人認識本土藝術家的創作。經過三年擴建工程後，2024年以全新面貌重新開放。展示空間由原本約7000平方英尺擴大至超過2萬2000平方英尺，展廳增加至26間，館藏更超過5000件作品，已成為全美收藏加州具象藝術（California Narrative Art）及「California Scene」畫派作品最完整博物館之一。

博物館經常舉辦講座、導覽、教育課程及社區活動，吸引許多學生、藝術愛好者與家庭前來...
博物館經常舉辦講座、導覽、教育課程及社區活動，吸引許多學生、藝術愛好者與家庭前來參與。（記者啟鉻／攝影），

館內陳列作品充滿濃濃「加州味」，其中不乏多位華人藝術家作品。有陽光燦爛海灘、棕櫚樹林蔭大道、葡萄園、橙園、漁港、鄉村農場、洛杉磯街景，以及20世紀中葉興起的高速路文化。作品風格寫實且富有故事性，不少畫作描繪一般家庭、公園野餐、市集、學校及社區生活。

除油畫與水彩作品外，館內還展示大量電影美術設計、商業插畫及迪士尼動畫原稿。20世紀中葉，加州聚集許多插畫家、動畫師與電影美術人才，因此博物館也收藏不少來自好萊塢黃金年代的藝術作品，讓參觀者了解藝術如何融入電影、出版與廣告設計，成為大眾文化的一部分。

博物館入口附近，一幅巨大的彩色馬賽克壁畫格外吸睛。這件名為The Pleasures Along the Beach的作品，由美國知名藝術家Millard Sheets創作於1950年代，原本設置於南加州銀行建築外牆。經修復後遷至博物館，成為館內的重要地標。

值得一提的是，博物館還經常舉辦講座、導覽、教育課程及社區活動。博物館全年免費開放參觀，需先上網預約。網址hilbertmuseum.org

精華 FAQ

  • 該館不以世界名作為主，而是聚焦描繪加州風貌、生活與歷史的藝術，尤其收藏加州具象藝術與California Scene畫派作品，讓觀眾從畫作看見地方文化與社會記憶。

  • 經過3年擴建後，博物館從約7000平方英尺擴大到超過2萬2000平方英尺，展廳增至26間，館藏也超過5000件，成為美國收藏加州藝術最完整的博物館之一。

  • 館內還收藏電影美術設計、商業插畫與迪士尼動畫原稿，並展出修復後的巨型馬賽克壁畫。博物館也常辦講座、導覽與教育課程，且全年免費開放參觀。

加州 洛杉磯

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