盧卡斯藝術館9月22日開幕 南洛杉磯居民可享免費年票

位於洛杉磯博覽公園的盧卡斯敘事藝術博物館外型宛如未來太空船，總建築面積約30萬平方英尺，内設35個展廳，其永久館藏約4萬件藝術品。（lucasmuseum.org官網）

歷時多年打造、由「星際大戰」導演喬治盧卡斯（George Lucas）共同創辦、斥資10億美元興建的「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art），將於9月22日在洛杉磯博覽公園（Exposition Park）正式開館。凡居住於南洛杉磯郵遞區號90037的居民，均可獲得全年免費參觀資格，並可攜帶一名親友免費入館。

這座外型宛如未來太空船的博物館，總面積約30萬平方英尺，設有35個展廳，永久館藏約4萬件藝術作品，涵蓋雕塑、漫畫藝術、童書與科幻插畫，以及攝影作品。館內將展出Norman Rockwell、Frida Kahlo、Dorothea Lange及Maxfield Parrish等知名藝術家作品。此外，館方也收藏創辦人盧卡斯電影生涯中的經典服裝、道具及電影海報，包括「星際大戰」系列相關展品。這座博物館被視為南加州 最新的藝術文化地標。

館方表示，免費年票計畫「LM37」專為郵遞區號90037居民設計。該區約有6萬5000居民，符合資格的居民即日起可至官網lucasmuseum.org完成登記，8月起將陸續收到申請通知，之後即可預約參觀。每位持卡人，還可攜帶一名同行者免費入館。

除居民專屬福利外，博物館也將於9月13日舉辦社區預覽日，邀請當地商家、社區組織、民選官員及LM37會員搶先參觀，提前一周體驗館內展覽，以及占地11英畝的戶外景觀公園。

一般民眾門票將於7月21日起開放購買，成人票25美元、65歲以上長者21美元，17歲以下兒童及青少年則可免費入館，對家庭客群相當具吸引力。

此次開館首展由盧卡斯親自策畫，其中最受電影迷期待的「Star Wars in Motion」，將展出「星際大戰」前六部電影中的交通工具設計、飛行器、高速賽車、服裝、道具及原始概念插畫，讓影迷一窺電影幕後創作歷程。此外，博物館還將展出超過1200件來自盧卡斯私人收藏的敘事藝術作品。