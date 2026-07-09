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屋主凶案至今無解 南加第一豪宅已被列入國家史蹟名錄

記者啟鉻／洛杉磯報導
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步入室內，更能感受到20世紀初工藝美術的極致。（記者啟鉻／攝影）
步入室內，更能感受到20世紀初工藝美術的極致。（記者啟鉻／攝影）

南加史上最具代表性私人莊園，灰石莊園（Greystone Mansion）當之無愧。建於1920年代末，不僅是美國石油大亨家族權勢的象徵，更見證比佛利山（Beverly Hills）從荒野牧場發展為世界頂級豪宅區的歷程。而其中發生凶殺案，結果更是撲朔迷離。

整座莊園已被列入國家史蹟名錄，屬於美國重要歷史文化資產。根據當地歷史學會資料，灰石莊園由石油鉅子杜赫尼（Edward Lawrence Doheny）出資興建。1892年，杜赫尼被譽為美西最早成功開採石油的人之一，開啟加州石油時代。他成為加州最富有、最具影響力石油企業家之一。

杜赫尼為唯一的兒子杜赫尼二世（Edward Lawrence "Ned" Doheny Jr.）在家族位比佛利山、占地429英畝牧場南端劃出22英畝土地，作為兒子一家人的私人莊園。工程於1926年動工，歷經兩年建設，耗資約400萬美元。以今日幣值換算，相當於數千萬美元以上。莊園占地約4萬6000平方英尺，共有55個房間，採用英國哥德復興式建築風格。外牆覆蓋灰色亞利桑納板岩，因此得名「Greystone（灰石）」，堅固程度宛如中世紀城堡。

1929年2月17日深夜，豪宅內傳出兩聲槍響，年僅36歲的杜赫尼二世與私人秘書Hugh Plunkett雙雙身亡，成為當時洛杉磯各大報紙的頭版新聞，震驚全美。官方說法指出，精神狀況不穩、長期依賴安眠藥的Hugh Plunkett持鑰匙進入豪宅，先射殺杜赫尼二世，再飲彈自盡。然而外界懷疑另有隱情，甚至傳出涉及家族醜聞的種種猜測。這件命案至今仍被視為洛杉磯歷史上最著名的未解豪宅懸案之一。

丈夫去世後，其妻Lucy Doheny仍帶著五名子女居住在莊園。這座莊園後來更換主人，並成為好萊塢著名拍片場景。

1965年，比佛利市府以110萬美元購入莊園，美國電影學院（American Film Institute）曾在此設立校園與總部。1971年9月16日，灰石莊園正式向公眾開放，成為市立公園。

該豪宅可俯瞰整個比佛利山莊、洛杉磯市區。整座牧場不僅擁有私人警衛、消防隊及供水系統，生活機能也一應俱全。圍繞主建築的22英畝庭園，包括一座七房哥德式門房、1萬5000平方英尺馬廄、16英畝花園與森林景觀、溫室、人工湖、倒影池、瀑布、風車、網球場、羽毛球場、游泳池及賓客住宅一應俱全。

步入室內，能感受到20世紀初工藝美術的極致。大廳樓梯扶手、欄杆與木樑全部由工匠手工雕刻完成，七座煙囪則由七位不同藝術家分別設計。黑白相間的大理石鑲嵌地板、挑高客廳內的音樂陽台，都是當年舉辦宴會的重要場所。廚房旁甚至設有大型儲存庫，用來收藏家族的金銀餐具。豪宅還設有兩層樓高的傭人宿舍，可容納15名長期服務人員。主人套房配備起居室、更衣室、兩間浴室及按摩室；孩子們的娛樂區，則擁有家庭劇院、原裝Brunswick保齡球道、撞球室及隱藏式酒吧，充分展現當年美國豪門奢華生活。

了解詳細內容及參觀時間，可上網greystonemansion.org。

豪宅可俯瞰整個比佛利山莊、洛杉磯市區。（記者啟鉻／攝影）
豪宅可俯瞰整個比佛利山莊、洛杉磯市區。（記者啟鉻／攝影）

圍繞主建築的22英畝庭園，包括一座七房哥德式門房、1萬5000平方英尺馬廄、16...
圍繞主建築的22英畝庭園，包括一座七房哥德式門房、1萬5000平方英尺馬廄、16英畝花園與森林景觀、溫室、人工湖、倒影池、瀑布、風車、網球場、羽毛球場、游泳池及賓客住宅。（記者啟鉻／攝影）

灰石莊園（Greystone Mansion）建於1920年代末，不僅是美國石油...
灰石莊園（Greystone Mansion）建於1920年代末，不僅是美國石油大亨家族權勢的象徵，更見證比佛利山（Beverly Hills）從荒野牧場發展為世界頂級豪宅區歷程。而其中發生凶殺案，結果更是撲朔迷離。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 它由石油巨富杜赫尼家族出資興建，規模達55房、約4萬6000平方英尺，兼具英國哥德復興式建築與豪華園景，完整呈現比佛利山崛起與美國豪門生活。

  • 當年2月17日深夜，杜赫尼二世與私人秘書Hugh Plunkett在豪宅內死亡。官方認為Plunkett精神不穩，持鑰匙入屋後先射殺主人，再飲彈自盡。

  • 莊園後來轉手並成為電影拍攝場景，1965年由比佛利市府購入，1971年起作為市立公園開放，民眾可參觀建築、庭園與歷史展區。

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