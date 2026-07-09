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洛杉磯「小義大利」置身Getty Villa如穿越古羅馬

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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Getty Villa以古羅馬別墅為設計藍本，庭園、噴泉與雕塑相互輝映，濃厚的地...
Getty Villa以古羅馬別墅為設計藍本，庭園、噴泉與雕塑相互輝映，濃厚的地中海風情讓遊客彷彿置身兩千年前的古羅馬。（記者朱敏梓／攝影）

炎炎夏日，不少南加州民眾趁著假期安排一日遊。位於馬里布（Malibu）海岸旁的Getty Villa，以古羅馬別墅為藍本打造，不僅收藏大量古希臘、古羅馬及伊特魯里亞文明（Etruscan civilization）文物，更因建築、庭園與地中海景致相互輝映，成為洛杉磯最具特色的文化景點之一。對許多第一次到訪的遊客而言，踏入園區的那一刻，彷彿不是置身南加州，而是穿越時空來到兩千年前的古羅馬。

Getty Villa隸屬Getty Museum體系，由石油富豪J. Paul Getty創立。館舍以義大利南部龐貝古城出土的「紙莎草別墅」（Villa dei Papiri）為設計藍本，從建築比例、柱廊、庭園到水池配置，都盡可能重現古羅馬貴族宅邸的樣貌。漫步其中，白色大理石柱、典雅雕塑、噴泉及四周綠意盎然的花園，營造出濃厚的地中海風情，也讓Getty Villa有「洛杉磯最像義大利的地方之一」之稱。

館內長廊依照古羅馬建築風格打造，壁畫、柱廊與天花板裝飾重現古典美學，帶領遊客沉浸...
館內長廊依照古羅馬建築風格打造，壁畫、柱廊與天花板裝飾重現古典美學，帶領遊客沉浸式體驗西方古文明。（記者朱敏梓／攝影）

館內收藏超過4萬件古代藝術文物，常設展展出約1200件，包括古希臘陶器、羅馬雕塑、青銅器、珠寶、玻璃器皿及日常生活用品等，時間橫跨約7000年，呈現古代地中海文明的發展歷程。不同於一般美術館著重名畫展示，Getty Villa更像是一座介紹古代文明的博物館，透過文物與展覽，帶領民眾了解古希臘、古羅馬社會的宗教信仰、藝術創作、飲食文化與生活方式。

除了館藏豐富，園區本身就是一件藝術作品。中央庭園栽種多種地中海植物，搭配整齊的修剪樹籬、花卉與水景，四周還可遠眺馬里布山丘與太平洋，吸引不少遊客駐足拍照。館方也不定期推出古典戲劇、教育課程及親子活動，希望讓民眾以更生活化的方式接觸古典文化。

Getty Villa中央庭園設有長形水池、柱廊及修剪整齊的植栽，結合藝術、建築...
Getty Villa中央庭園設有長形水池、柱廊及修剪整齊的植栽，結合藝術、建築與自然景觀，成為遊客熱門拍照打卡景點。（記者朱敏梓／攝影）

近年來，Getty Villa也成為不少華人家庭周末及暑假出遊的熱門去處。園區內不時可見華人遊客攜家帶眷參觀，不少家長認為，相較於以繪畫作品為主的美術館，Getty Villa透過古羅馬建築、雕塑及日常生活文物，讓孩子更容易理解西方古文明，也是一堂寓教於樂的歷史課。

也有年輕華人遊客分享，過去曾到義大利旅遊，Getty Villa完整重現古羅馬別墅的建築風格，搭配依山傍海的自然景觀，讓人彷彿置身地中海沿岸，「不用飛十幾個小時，在洛杉磯就能感受到濃濃的歐洲度假氛圍。」除了欣賞館藏與庭園景觀，不少華人遊客也會特地安排在園區餐廳享用午餐或下午茶。餐廳採開放式戶外座位，周圍環繞古羅馬式庭園與噴泉，一邊品嘗地中海風味餐點，一邊欣賞園區景致，讓參觀行程不只是看展，更像是一場結合藝術、歷史與慢活氛圍的文化體驗。不少人更會安排半天參觀Getty Villa，再順道前往馬里布海灘或附近餐廳用餐，成為兼具文化與休閒的一日遊行程。

不少華人遊客參觀Getty Villa後，會在園區餐廳享用下午茶，一邊欣賞古羅馬...
不少華人遊客參觀Getty Villa後，會在園區餐廳享用下午茶，一邊欣賞古羅馬庭園景致，一邊感受悠閒的地中海氛圍。（記者朱敏梓／攝影）

值得一提的是，Getty Villa採免費入場制度，但因參觀人數眾多，民眾須事先上網預約參觀時段，並支付停車費即可入園。每逢周末及暑假期間，預約時段往往提早額滿，建議民眾提前規畫行程。

精華 FAQ

  • 因為它以龐貝紙莎草別墅為設計藍本，從柱廊、庭園到水池都盡量重現古羅馬貴族宅邸，加上白色大理石、雕塑與海岸景致相映，讓人有置身古羅馬的感受。

  • 館內收藏超過4萬件文物，常設展約1200件，涵蓋古希臘陶器、羅馬雕塑、青銅器、珠寶、玻璃器皿與日常用品，時間橫跨約7000年，呈現地中海古文明發展。

  • Getty Villa雖然免費入場，但參觀者必須先上網預約時段，並另外支付停車費才能入園。尤其周末與暑假常提早額滿，建議民眾提前規畫行程。

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